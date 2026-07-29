Así es el refugio de Tamara Gorro en Ibiza, la casa donde busca paz tras su enfermedad

Ibiza vuelve a ser el lugar elegido por Tamara Gorro para parar. Después de su ingreso hospitalario y de reconocer que necesita tranquilidad, la influencer ha puesto el foco en la isla, un destino muy importante en su vida. Allí tiene una casa desde 2023, una vivienda que ella misma presentó entonces como un proyecto personal y familiar, pensado sobre todo para disfrutarlo con sus hijos.

La creadora de contenido explicó cuando cerró la compra que llevaba años soñando con tener una casa vacacional en Ibiza. “Siempre he venido a Ibiza, a mis hijos les encanta”, contó entonces, muy emocionada por haber conseguido ese objetivo gracias a su trabajo y a sus ahorros. La vivienda no era solo una inversión: Tamara la definió como un espacio para vivir momentos únicos con Shaila y Antonio.

Una casa pensada para la calma

Aunque Tamara Gorro siempre ha sido prudente a la hora de mostrar su casa al completo, sí ha compartido algunos rincones de la vivienda. La decoración sigue una línea muy reconocible: tonos neutros, paredes blancas, baldosas color arena, plantas, velas y detalles de estilo playero y boho, con la intención de crear un ambiente de buenas energías y sensación de calma.

Uno de los detalles más especiales de esa casa llegó de la mano de Ezequiel Garay, padre de sus hijos, que participó en la decoración con un regalo para uno de sus rincones favoritos. Tamara mostró unas figuras de gran tamaño llegadas desde Madrid y agradeció públicamente el gesto con un mensaje cariñoso: “¡Me encanta! Te adoro”.

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La influencer también ha dejado claro que Ibiza es mucho más que un destino de vacaciones. En sus últimas escapadas ha pasado por zonas como Talamanca, el mercadillo de Las Dalias y distintos rincones de la isla, donde suele disfrutar especialmente de las puestas de sol. Ahora, tras su susto de salud, ese refugio ibicenco recupera su sentido más íntimo: ser el lugar al que volver cuando necesita bajar el ritmo y recomponerse.