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Crimen accidental

'Punto muerto', el thriller donde hacerse rico es solo el principio del problema

Kike Corella debuta en Grijalbo con una novela negra de ritmo trepidante sobre dos hermanos, un cargamento de cocaína y una huida hacia delante.

'Punto Muerto' y Kike Corella

'Punto Muerto' y Kike Corella / Grijalbo/Instagram

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Carlos Merenciano

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Madrid
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Kike Corella publica 'Punto muerto', su primera novela en Grijalbo, un thriller criminal que arranca con un hombre al límite. Lino atraviesa una mala racha y, cansado de perder, ve en el dinero fácil una salida desesperada. Para conseguirlo solo tiene que hacer algo que había prometido no repetir: llamar a su hermano Nico, un traficante menor con encanto y demasiados problemas alrededor. 

Nico acepta meter a Lino en uno de sus negocios: acompañarlo en el traslado de un cargamento de cocaína. Sobre el papel parece una tarea sencilla, incluso para alguien sin experiencia. Pero un accidente inesperado rompe el plan y deja a Lino al frente de una operación que no controla. 

Una huida marcada por la violencia

A partir de ese punto, 'Punto muerto' convierte la ambición en una trampa. Lino tendrá que esconder la mercancía y sobrevivir a unos días atravesados por mentiras, amenazas y enemigos que aparecen cuando ya no hay forma de dar marcha atrás. La novela juega con una pregunta directa: qué ocurre cuando alguien descubre que puede tener talento para el crimen, pero no está preparado para sus consecuencias. 

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Corella, nacido en Barcelona en 1983, publica artículos de viajes y culturales desde 2007 y ha trabajado la novela negra, policiaca y el thriller histórico antes de este salto a Grijalbo. El libro llego a librerías en julio de 2026, con 368 páginas y una propuesta pensada para lectores que buscan tensión, personajes al límite y una trama que avanza sin descanso. 

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