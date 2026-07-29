Episodio 875
'La Promesa', avance del capítulo de hoy miércoles 29 de julio: Ángela descubre que Máximo es su padre
Martina y Adriano dan un paso definitivo en su relación mientras Carlo sigue pendiente del beso entre María y Samuel.
'La Promesa' emite este miércoles 29 de julio su capítulo 875 en La 1. La ficción diaria llega con una entrega marcada por una revelación clave para Ángela, que descubrirá de la forma más dolorosa uno de los grandes secretos de Leocadia: Máximo es su padre.
Petra sigue hundida tras el bofetón de Tomasa y no es capaz de responder. Su hermana, lejos de rebajar la tensión, le echa en cara que se ha convertido en quien es por culpa de ella. Mientras tanto, en el servicio se celebra la decisión de María Fernández de llamar Jana a su hija, aunque Carlo continúa incómodo después de haber visto el beso entre María y Samuel.
La guerra en las cocinas tampoco se detiene. Las cocineras siguen escondiendo verdura en la comida de Julio, pese a que Ricardo les advierte de que esa venganza puede salirles cara. El problema llega cuando Cristóbal escucha la conversación y queda en el aire cómo reaccionará.
Martina sorprende a Adriano en mitad de la noche y los dos dejan de contener lo que sienten, dando un paso definitivo en su historia de amor. Pero el gran giro del capítulo llegará con Ángela, que oye a escondidas una conversación entre Máximo y Leocadia. El duque revela que quiere llevársela para alejarla de la influencia de su madre, y la joven descubre así que él es su verdadero padre.
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