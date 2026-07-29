Salto político
El Dioni quiere ser alcalde por Vox casi 40 años después del robo del furgón blindado
Dionisio Rodríguez Martínez asegura que negocia presentarse a la Alcaldía de El Molar, el pueblo madrileño de su madre.
Dionisio Rodríguez Martínez, El Dioni, quiere dar el salto a la política municipal. A sus 76 años, el hombre que protagonizó uno de los robos más recordados de España ha asegurado en una entrevista con El Cierre Digital que su intención es presentarse como candidato de Vox a la Alcaldía de El Molar, en la sierra norte de Madrid. Según su versión, ya mantiene conversaciones para intentar cerrar esa candidatura.
El municipio elegido tiene una explicación familiar: su madre era natural de El Molar y él conserva un vínculo personal con la localidad. De momento, Vox no ha confirmado públicamente esa posible candidatura, por lo que el anuncio se limita a la voluntad expresada por el propio Rodríguez y a las gestiones que dice estar realizando.
Del furgón blindado a la política local
El Dioni se hizo conocido en 1989, cuando trabajaba como vigilante de seguridad y huyó con un furgón blindado cargado con cerca de 298 millones de pesetas. La fuga, sin disparos ni violencia, terminó convirtiéndose en un mito popular: pasaporte falso, peluca, gafas oscuras, viaje a Brasil y una vida de lujo en Río de Janeiro antes de ser detenido.
Tras ser extraditado a España, fue condenado a tres años y cuatro meses de prisión por apropiación indebida. Salió en libertad condicional en 1995 y, desde entonces, alternó etapas de exposición mediática, como participante de realities y tertuliano, con una vida más discreta.
Ahora vive en Moratalaz junto a su esposa y describe una rutina alejada del foco, centrada en la cocina, la petanca y su familia. Su posible candidatura a El Molar devolvería al primer plano a uno de los personajes más reconocibles de la crónica negra y televisiva española, esta vez con una ambición distinta: pedir el voto de sus vecinos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Eclipse solar 2026: horario, cuánto durará y mejores ciudades para verlo
- El consejo de los expertos en aire acondicionado: 'El agua destilada del aparato es una alternativa para usos concretos en el jardín o el hogar
- Giussepina vive en la montaña como hace un siglo, sin nevera, teléfono, radio o televisión: 'No me gusta
- Arnau (24 años), vive solo en el campo de manera autosuficiente desde los 18: 'A partir de los 15 años empecé a salir de caza con el grupo de cazadores del pueblo
- Sondeo Catalunya: El 62% de los catalanes están a favor de la aplicación completa de la ley de amnistía
- Tere, última habitante de un pueblo abandonado: 'Sola no me siento para nada, aquí siempre hay...
- Una decena de menciones a Sánchez: las acusaciones populares centran el tráfico de influencias de Begoña Gómez en su posición institucional
- Juan Carlos I visita unas horas a la reina Sofía en Marivent, pero no se ve con Felipe VI