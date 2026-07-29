Martes 28 de julio
Audiencias TV ayer | 'Dog House' lidera con fuerza mientras 'Código 10' firma una de sus mejores noches del verano
El formato de La 1 crece hasta el 12,7%, Cuatro brilla con 'Código 10' y Antena 3 supera el doble dígito con 'En tierra lejana'.
La 1 volvió a dominar el prime time gracias a 'Dog House', que mejoró los resultados de la semana anterior y lideró con autoridad su franja al firmar un excelente 12,7% de share y 888.000 espectadores.
La otra gran protagonista de la noche fue Cuatro. 'Código 10' logró un sobresaliente 8,9% de cuota de pantalla y reunió a 505.000 espectadores, consolidándose como una de las ofertas más fuertes de la cadena durante el verano.
En Antena 3, 'En tierra lejana' volvió a superar el doble dígito al alcanzar un 10,3% de share y 757.000 espectadores, mientras que en Telecinco, 'El camino de la verdad' obtuvo un 6% de cuota y 428.000 espectadores, precedido por un sólido 'First Dates', que destacó en el access prime time con un 9,9% de share y 932.000 espectadores.
Por su parte, laSexta emitió una triple entrega de la serie 'Saint-Barth', que promedió un bajo 2,6% de cuota de pantalla y 141.000 espectadores entre sus tres episodios.
*En elaboración...
- Eclipse solar 2026: horario, cuánto durará y mejores ciudades para verlo
- El consejo de los expertos en aire acondicionado: 'El agua destilada del aparato es una alternativa para usos concretos en el jardín o el hogar
- Giussepina vive en la montaña como hace un siglo, sin nevera, teléfono, radio o televisión: 'No me gusta
- Arnau (24 años), vive solo en el campo de manera autosuficiente desde los 18: 'A partir de los 15 años empecé a salir de caza con el grupo de cazadores del pueblo
- Sondeo Catalunya: El 62% de los catalanes están a favor de la aplicación completa de la ley de amnistía
- Tere, última habitante de un pueblo abandonado: 'Sola no me siento para nada, aquí siempre hay...
- Una decena de menciones a Sánchez: las acusaciones populares centran el tráfico de influencias de Begoña Gómez en su posición institucional
- Juan Carlos I visita unas horas a la reina Sofía en Marivent, pero no se ve con Felipe VI