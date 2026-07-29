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Martes 28 de julio

Audiencias TV ayer | 'Dog House' lidera con fuerza mientras 'Código 10' firma una de sus mejores noches del verano

El formato de La 1 crece hasta el 12,7%, Cuatro brilla con 'Código 10' y Antena 3 supera el doble dígito con 'En tierra lejana'.

'Dog House' y 'Código 10'

'Dog House' y 'Código 10' / RTVE/Cuatro

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Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
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La 1 volvió a dominar el prime time gracias a 'Dog House', que mejoró los resultados de la semana anterior y lideró con autoridad su franja al firmar un excelente 12,7% de share y 888.000 espectadores.

La otra gran protagonista de la noche fue Cuatro. 'Código 10' logró un sobresaliente 8,9% de cuota de pantalla y reunió a 505.000 espectadores, consolidándose como una de las ofertas más fuertes de la cadena durante el verano.

En Antena 3, 'En tierra lejana' volvió a superar el doble dígito al alcanzar un 10,3% de share y 757.000 espectadores, mientras que en Telecinco, 'El camino de la verdad' obtuvo un 6% de cuota y 428.000 espectadores, precedido por un sólido 'First Dates', que destacó en el access prime time con un 9,9% de share y 932.000 espectadores.

Por su parte, laSexta emitió una triple entrega de la serie 'Saint-Barth', que promedió un bajo 2,6% de cuota de pantalla y 141.000 espectadores entre sus tres episodios.

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