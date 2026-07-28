Episodio 453
'Valle Salvaje', avance del capítulo de hoy martes 28 de julio: Dámaso amenaza de muerte a Pura
Rosalía intenta acompañar a Rafael en su duelo con una propuesta inesperada para honrar a Adriana.
'Valle Salvaje' emite este martes 28 de julio su capítulo 453 en La 1, con una entrega marcada por el recuerdo de Adriana y por una escena de máxima tensión entre Dámaso y Pura. La ficción diaria vuelve a mover sus tramas entre el dolor, la sospecha y los conflictos que siguen creciendo dentro de la familia.
Rafael continúa hundido tras la muerte de Adriana, pero Rosalía decide dar un paso para intentar sostenerlo en ese momento. La joven le sorprende con una propuesta inesperada para honrar su memoria, un gesto que puede acercarles en medio del duelo y abrir una nueva etapa entre ambos.
Mientras tanto, la situación se descontrola con Dámaso, que lleva su enfrentamiento con Pura a un punto límite. El personaje acorrala a la partera y llega a amenazarla de muerte con un cuchillo en el cuello, dejando una de las escenas más duras de la semana.
La reacción de Dámaso abre una gran incógnita sobre qué ha ocurrido para que llegue tan lejos. Pura queda en una posición muy delicada, mientras 'Valle Salvaje' prepara nuevas consecuencias tras una amenaza que puede cambiar por completo el equilibrio entre los personajes.
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