Tamara Gorro rompe su silencio sobre la enfermedad que la ha obligado a parar

Tamara Gorro ha explicado cómo se encuentra después del ingreso hospitalario que ella misma comunicó hace unos días. La influencer reconoció entonces que había vivido “un susto muy grande” relacionado con su salud, aunque evitó dar detalles sobre el diagnóstico. Ahora, en declaraciones a Europa Press, ha defendido su decisión de mantener esa información en privado.

La creadora de contenido entiende que haya recibido críticas por contar que estaba ingresada sin explicar el motivo, pero insiste en que su intención era avisar a sus seguidores de que iba a desaparecer durante unos días. “Yo tengo una familia virtual. En no poner un ‘buenos días’ ya es ‘¿qué te pasa?’”, señaló, aclarando que no quería que su entorno digital se enterara por terceros.

Tamara Gorro se aparta de las redes

Gorro dejó claro que no piensa revelar qué le ocurre porque considera que eso solo alimentaría el morbo. “Puede ser una almorrana, puede ser una pierna... ¿Qué importa?”, afirmó con naturalidad. Además, añadió una razón de peso para no entrar en detalles: “Tengo dos personitas que proteger”, en referencia a sus hijos.

La empresaria también contó que ha decidido desinstalarse las redes sociales del móvil y delegar las publicaciones comerciales en su equipo: “Necesito mucha tranquilidad”. En estos días, asegura que ha recibido muchos mensajes de cariño, pero que apenas está utilizando el teléfono para centrarse en recuperarse. También destacó el apoyo de sus seres queridos y de Ezequiel Garay, de quien dijo que “no me ha soltado de la mano”.

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Su plan ahora pasa por descansar en Ibiza junto a su familia, con una rutina marcada por el mar, la calma y la desconexión. “Por primera vez creo que me voy a priorizar”, reconoció. Tamara explicó que todo comenzó con una operación que debía hacerse y que después llegó otro contratiempo que les provocó “un grandísimo susto”, aunque confía en que la recuperación avance con tiempo y tranquilidad.