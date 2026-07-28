Episodio 613
'Sueños de libertad', avance del capítulo de hoy martes 28 de julio: Gabriel descubre la maniobra de Beatriz con Juanito
Begoña protege su dinero con ayuda de Digna mientras Marta se enfrenta a la presencia de Bianca en Toledo.
'Sueños de libertad' emite este martes 28 de julio su capítulo 613 en Antena 3, a partir de las 15:45 horas. La entrega, que también estará disponible en Disney+ y Atresplayer, llega marcada por la recuperación de Marisol, los movimientos de Begoña para protegerse de Gabriel y la incomodidad de Marta ante la llegada de Bianca.
Marisol intenta corregir la dureza con la que trató a Manuela, pero sigue muy tocada tras perder a su bebé. El ama de llaves intenta animarla recordando lo vivido por Claudia, aunque la joven no logra levantar cabeza. Más tarde, Miguel acude a verla para comprobar cómo evoluciona, pero ella descarga contra él toda su rabia y frustración.
Mientras tanto, Begoña agradece a Digna que la haya ayudado a poner a salvo el dinero en su cuenta. Después, al descubrir que Andrés fue atacado por unos matones por culpa de Gabriel, también se interesa por su estado. El empresario, al saber que el dinero ya no está donde esperaba, intenta presionar a Digna con chantajes, pero ella no cede y le amenaza con contárselo todo a Hugo Brossard.
En La Industrial, Damián y Tasio empiezan a entrevistar candidatos para encontrar a la persona que dirigirá el nuevo departamento de investigación. Marta, por su parte, intenta acercarse a su hermano y le recuerda que tiene el mismo derecho que los demás a sentirse parte de la Casa Grande. Tasio, sin embargo, recibe un golpe doloroso: Carmen le responde por carta y le deja claro que no volverá jamás.
La situación familiar de Valentina también da un giro. Dorotea visita a Andrés para despedirse y pedirle perdón por haberle pedido que mediara con su hija, pero él le aconseja que no se rinda. Poco después, madre e hija consiguen acercarse en la tienda y terminan abrazándose. Marta, mientras tanto, propone a Fina visitar juntas a Bianca, aunque al ver la complicidad entre ambas empieza a sentirse amenazada. El capítulo termina con Gabriel descubriendo que Beatriz ha estado dando leche de fórmula a Juanito.
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