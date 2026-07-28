'La Promesa', avance del capítulo de hoy martes 28 de julio: Tomasa humilla a Petra con un bofetón

'La Promesa' emite este martes 28 de julio su capítulo 874 en La 1 con varias tramas a punto de estallar. Tras ver el beso entre Samuel y María Fernández, Carlo queda completamente descolocado y no sabe cómo actuar ante lo que ha presenciado. La situación se complica aún más cuando María anuncia el nombre que ha elegido para su hija: Jana.

Mientras tanto, Ciro sigue moviendo sus piezas en la biblioteca. Ante Manuel y Julieta se muestra trabajador y entregado al manual de averías, pero su verdadera intención es ganarse su confianza para después traicionarlos. Los dos jóvenes, ajenos a sus planes, pasan el día volcados en el proyecto.

En la zona noble, Alonso empieza a desconfiar de las intenciones de Máximo. El marqués le reprocha que parece haber llegado a La Promesa más interesado en Curro que en reencontrarse con él, y después comparte con Leocadia y Lorenzo su preocupación por lo que el duque pueda querer de su hijo.

Máximo, por su parte, no renuncia a acercarse a Ángela, aunque ella continúa rechazando sus intentos. En paralelo, Martina y Adriano siguen viviendo su relación lejos de Jacobo, instalados en una calma que contrasta con el resto de conflictos del palacio.

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La tensión más dura llegará con Petra y Tomasa. Ricardo intenta apoyar a Petra al verla superada por la presencia de su hermana, pero el enfrentamiento entre ambas acaba de la peor manera. Petra le recrimina a Tomasa la jugarreta que le hizo con Leocadia y la doncella del duque responde con un bofetón que la deja humillada.