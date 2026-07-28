Boda mediática
Quién es Luis Enríquez, el nuevo marido de Susanna Griso, que ha respondido a las críticas por su look de boda
El empresario se casó con la presentadora en la Costa Brava y salió al paso de los comentarios por la guayabera rosa que eligió para la ceremonia.
Luis Enríquez Nistal ha pasado de moverse en los despachos de los grandes grupos de comunicación a ocupar titulares por su boda con Susanna Griso. La presentadora de 'Espejo público' se casó con él el sábado 25 de julio en el Hostal La Gavina, en S’Agaró, ante unos 200 invitados y sin vender exclusiva, una decisión con la que la pareja intentó mantener el enlace dentro de un tono discreto pese al interés mediático.
Enríquez es un ejecutivo con una larga trayectoria en el sector de los medios. Fue consejero delegado de Vocento, también ha pasado por Unidad Editorial y actualmente ejerce como senior advisor de El Confidencial. Su relación con Griso no nació de forma repentina: ambos se conocían desde hacía años y su vínculo sentimental se hizo público meses antes de anunciar su compromiso.
La respuesta a las críticas por su vestimenta
Más allá del enlace, uno de los temas más comentados fue el look del novio. Luis Enríquez eligió una guayabera rosa con pantalón claro, una apuesta alejada del traje clásico que provocó críticas, bromas y comentarios en redes. Ante ese revuelo, él mismo ha querido pronunciarse con un mensaje directo.
“Lo único que me jode de este gran descojono que he desencadenado es haber dado la impresión contraria de lo que pensaba y sentía. Como una foto no puede ser lo único que valga, aquí lo que dije, que es lo que pienso. Y ya”, escribió en sus redes sociales, dejando claro que la imagen viral de su vestimenta no resumía lo que significaba para él ese momento.
La polémica llevó incluso al diseñador Juan Avellaneda a pronunciarse. El estilista defendió que una guayabera podía encajar en una boda con ese protocolo y aclaró: “Sigo diciendo que no va mal del todo”, aunque también matizó que habría hecho cambios, sobre todo en el pantalón, para darle un punto más formal al conjunto.
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