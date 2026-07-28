'El libro de Miguel', el thriller que convierte Madrid en un tablero lleno de secretos

Jaime Rodríguez regresa a las librerías con 'El libro de Miguel', un thriller ambientado en Madrid que parte de una imagen tan inquietante como directa: un hombre herido aparece en la azotea de la Torre de Madrid y, antes de lanzarse al vacío, pronuncia una frase que activa toda la trama: “¡Hay un libro antes del libro!”.

A partir de ese arranque, la historia abre una investigación alrededor de un manuscrito perdido que podría cambiar la forma en la que se entiende uno de los grandes secretos de la literatura. Se trata de una mezcla de thriller, novela histórica, conspiración cultural y enigma literario, con la ciudad de Madrid convertida en escenario principal del juego.

Un misterio entre realidad y ficción

'El libro de Miguel' busca una lectura inmersiva, en la que el lector entra en una trama de símbolos, pistas y verdades enterradas. La novela nos muestra una especie de cruce entre realidad y ficción, con una historia que juega con la idea de un secreto oculto durante siglos y una investigación que avanza con ritmo cinematográfico.

Rodríguez firma así su segunda novela después de 'Muérete, Cupido', publicada en 2025. El autor, nacido en Madrid y licenciado en Psicología, trabaja también en el ámbito del marketing y la publicidad como creativo en su propia agencia.

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Con esta nueva obra, publicada por Espasa y con 392 páginas, Jaime Rodríguez apuesta por una intriga de alto concepto, muy apoyada en el misterio, la ciudad y el peso de la literatura como detonante de una búsqueda peligrosa. 'El libro de Miguel' se presenta como una propuesta para lectores de thrillers de conspiración, secretos históricos y novelas que convierten cada pista en una pieza más del enigma.