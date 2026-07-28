Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CatalunyaBegoña GómezApuñalamiento HospitaletIncendiosTerremoto JapónViviendaMetro de BarcelonaBarcelonaDiomandeJoc de cartesEclipse solarLuna llenaAire acondicionado
instagramlinkedin

Normas claras

'Saber y ganar' lanza un serio aviso a sus seguidores tras los ataques en redes a los concursantes

El concurso de La 2 recuerda que acepta opiniones y comentarios, pero no insultos ni faltas de respeto.

Jordi Hurtado en 'Saber y Ganar'

Jordi Hurtado en 'Saber y Ganar' / RTVE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

'Saber y ganar' ha publicado un mensaje en sus redes sociales para recordar las normas básicas de convivencia dentro de su comunidad digital. El concurso de La 2 ha querido dejar claro que permite el debate y las opiniones de sus seguidores, pero no los ataques personales ni los mensajes agresivos.

“Importante recordar la importancia de las normas de convivencia. En #SaberyGanar toleramos todas las opiniones y comentarios menos las faltas de respeto”, ha escrito el programa junto a una imagen en la que amplía su advertencia a los usuarios.

Un aviso directo a la comunidad sabedora

En el texto compartido, 'Saber y ganar' insiste en que “todo tipo de opiniones están permitidas, pero no los insultos y faltas de respeto”. El equipo del concurso también subraya que el formato apoya “la cultura, el entretenimiento y la educación”, por lo que no permitirá “mensajes agresivos y ataques personales”.

Noticias relacionadas

El aviso termina con una medida clara para quienes no respeten esas normas: “Quien no respete esta forma de actuar, será bloqueado de la cuenta”. El programa cierra el comunicado agradeciendo el apoyo de su audiencia: “¡Gracias a toda la comunidad sabedora!”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Arnau (24 años), vive solo en el campo de manera autosuficiente desde los 18: 'A partir de los 15 años empecé a salir de caza con el grupo de cazadores del pueblo
  2. Tere, última habitante de un pueblo abandonado: 'Sola no me siento para nada, aquí siempre hay...
  3. Un incendio en el metro de Barcelona obliga a evacuar estaciones de la línea 1 y deja a 137 atendidos por Emergències
  4. Mauricio (37 años) renuncia a una vida cómoda para construir una casa de madera, paja y barro en el monte: 'En la ciudad vivimos tan acelerados que dejamos de lado el respirar, el disfrutar...
  5. Encuesta elecciones Catalunya: El PSC ganaría a la baja y Aliança Catalana sería la segunda fuerza
  6. Juan Carlos I visita unas horas a la reina Sofía en Marivent, pero no se ve con Felipe VI
  7. Matías Prats, sorprendido por sus nietos en pleno directo por el Día de los Abuelos: 'Ese final no estaba previsto
  8. Un juez avala el despido de una exdirectiva de TMB por acosar y 'hostigar' a un subordinado

Así se vivió el incendio en el interior de un tren de la L1 del Metro de Barcelona

El Supremo confirma el próximo festivo del calendario de los trabajadores: llegará en pocas semanas

El Supremo confirma el próximo festivo del calendario de los trabajadores: llegará en pocas semanas

El seguimiento de un 'narcotaxi' permite desmantelar una red de traficantes de hachís en Badalona

El consumo de antibióticos en España cae un 19% en una década y la penicilina está detrás del descenso

El consumo de antibióticos en España cae un 19% en una década y la penicilina está detrás del descenso

Desarticulada organización criminal que blanqueó más de cuatro millones de euros de estafas

Nueva ola de calor en Catalunya: se volverán a superar los 42ºC y regresan las noches tórridas

Nueva ola de calor en Catalunya: se volverán a superar los 42ºC y regresan las noches tórridas

Zelenski llega a EEUU para reunirse con Trump y asistir al funeral de Lindsey Graham

Zelenski llega a EEUU para reunirse con Trump y asistir al funeral de Lindsey Graham

Más de 300.000 euros de multa a RTVE por la publicidad irregular de 'MasterChef'

Más de 300.000 euros de multa a RTVE por la publicidad irregular de 'MasterChef'