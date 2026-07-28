Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CatalunyaBegoña GómezApuñalamiento HospitaletIncendiosTerremoto JapónViviendaMetro de BarcelonaBarcelonaDiomandeJoc de cartesEclipse solarAire acondicionado
instagramlinkedin

Lunes 27 de julio

Audiencias TV ayer | 'El Grand Prix' vuelve a liderar mientras La 2 sorprende con el máximo de temporada del 'Cine clásico'

El concurso de La 1 se impone en prime time, 'En tierra lejana' aguanta en Antena 3 y 'La Hora de La 1' continúa dominando las mañanas.

'Grand Prix' y 'Cine clásico'

'Grand Prix' y 'Cine clásico' / RTVE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La 1 volvió a dominar la jornada gracias a 'El Grand Prix', que lideró el prime time con un 16% de cuota de pantalla y una media de 1.284.000 espectadores, consolidándose como una de las grandes apuestas del verano de la cadena pública.

La sorpresa de la noche llegó en La 2, donde el 'Cine clásico' firmó su mejor resultado de la temporada. La emisión de El largo y cálido verano alcanzó un excelente 7,1% de share y reunió a 606.000 espectadores.

En Antena 3, 'En tierra lejana' rozó el doble dígito con un 9,2% de cuota y 717.000 espectadores. En Telecinco, una nueva entrega de 'Universo Calleja' obtuvo un 7,4% de share y 489.000 espectadores, mientras que 'El mago del vino' acusó el desgaste en Cuatro y cayó hasta el 3,4% de cuota con 231.000 seguidores. Por encima se posicionó 'El taquillazo' de La Sexta con la emisión de la película 'Señor dame paciencia', que promedió un 5,5% y 394.000 espectadores.

La 1 también volvió a imponerse con claridad durante la mañana. 'La Hora de La 1' registró un destacado 22,6% de share y 389.000 espectadores, mientras que 'Mañaneros 360' lideró su franja con un gran 19,1% de cuota y 563.000 espectadores.

PRIME TIME

La 1

Grand Prix: Presenta: 1.107.000 (11,6%)

Grand Prix: 1.284.000 (16%)

Antena 3

El Hormiguero: 867.000 (8,9%)

En tierra lejana: 717.000 (9,2%)

Telecinco

First dates: Summer: 797.000 (8,3%)

Universo Calleja: 489.000 (7,4%)

laSexta

El Intermedio: 424.000 (4,4%)

El Taquillazo “Señor, dame paciencia”: 394.000 (5,5%)

Cuatro

First dates: 410.000 (4,7%)

Viajeros Cuatro: 487.000 (5%)

El mago del vino: 231.000 (3,4%)

La 2

Trivial pursuit: 422.000 (4,9%)

Cifras y letras: 547.000 (5,7%)

Cine clásico “El largo y cálido verano”: 606.000 (7,1%)

LATE NIGHT

La 1

Grand Prix: Presenta: 319.000 (8,1%)

Grand Prix: 125.000 (5,1%)

Antena 3

En tierra lejana: 220.000 (6,7%)

Telecinco

Planeta Calleja: 240.000 (8%)

laSexta

Cine “Tres metros sobre el cielo”: 138.000 (5,1%)

Cuatro

En el punto de mira: 99.000 (3,1%)

En el punto de mira: 77.000 (3,4%)

La 2

Cine “Gernika”: 158.000 (4,2%)

Metrópolis: 36.000 (1,9%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 1.055.000 (12,8%)

Valle Salvaje: 742.000 (10%)

La Promesa: 839.000 (12%)

Malas lenguas: 817.000 (12,1%)

Aquí la Tierra: 853.000 (11,4%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.158.000 (13,8%)

YAS Verano: 681.000 (9,4%)

Pasapalabra: 1.315.000 (17,7%)

Telecinco

Amor... ¡o lo que surja!: 446.000 (5,3%)

El verano se mueve: 499.000 (6,4%)

¡De lunes a viernes!: 542.000 (7,8%)

Allá tú: 739.000 (10,2%)

laSexta

Zapeando: 560.000 (6,7%)

Más Vale Tarde: 413.000 (5,7%)

laSexta Clave: 368.000 (4,4%)

Cuatro

Todo es mentira: Summer TEM: 526.000 (6,5%)

Lo sabe, no lo sabe: 333.000 (4,8%)

La 2

Saber y ganar: 615.000 (7%)

Grandes documentales: 312.000 (3,9%)

Malas lenguas: 629.000 (8,7%)

Carreteras extremas: 160.000 (2,4%)

Jeopardy: 160.000 (2,2%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 389.000 (22,6%)

Mañaneros 360: 563.000 (19,1%)

Mañaneros 360: 904.000 (12,4%)

Antena 3

Espejo Público Verano: 287.000 (12,1%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 701.000 (14,5%)

La ruleta de la suerte: 1.389.000 (20,1%)

Telecinco

La mirada crítica: 182.000 (9,9%)

Vamos a ver verano: 241.000 (8,9%)

El precio justo: 494.000 (7,9%)

laSexta

Equipo de investigación: 27.000 (2,3%)

Aruser@s fresh: 161.000 (8,5%)

Al rojo vivo: 238.000 (6,9%)

Cuatro

¡Toma salami!: 14.000 (1,5%)

Alerta cobra: 14.000 (1,2%)

En boca de todos: 243.000 (8,2%)

La 2

Australia indómita: 14.000 (1,2%)

Pueblo de Dios: 7.000 (0,5%)

El Señor de los bosques: 20.000 (1,1%)

El Señor de los bosques: 29.000 (1,5%)

El Señor de los bosques: 40.000 (1,9%)

Rutas bizarras: 50.000 (2,3%)

Las rutas D’Ambrosio: 51.000 (2,1%)

Curro Jiménez: 110.000 (3,2%)

El Cazador: 213.000 (2,5%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.971.000 (22,1%)

Telediario 1: 1.361.000 (15,4%)

Informativos Telecinco 15h: 837.000 (9,4%)

laSexta Noticias 14h: 566.000 (7,7%)

Noticias Cuatro 1: 501.000 (7,6%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.579.000 (18,2%)

Telediario 2: 1.266.000 (14,7%)

Informativos Telecinco 21h: 647.000 (7,6%)

laSexta Noticias 20h: 533.000 (7,5%)

Noticias Cuatro 2: 331.000 (4,7%)

Mañana

Telediario matinal: 240.000 (28%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 97.000 (16,1%)

El Matinal: 85.000 (6,8%)

RANKING

Diario: La 1 (14%), Antena 3 (12,4%), Telecinco (7,5%), laSexta (5,6%), Cuatro (5,1%), La 2 (4,9%).

Noticias relacionadas

Mensual: La 1 (19,6%), Antena 3 (11,2%), Telecinco (6,9%), Cuatro (5,6%), laSexta (4,8%), La 2 (3,7%).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Arnau (24 años), vive solo en el campo de manera autosuficiente desde los 18: 'A partir de los 15 años empecé a salir de caza con el grupo de cazadores del pueblo
  2. Tere, última habitante de un pueblo abandonado: 'Sola no me siento para nada, aquí siempre hay...
  3. Un incendio en el metro de Barcelona obliga a evacuar estaciones de la línea 1 y deja a 137 atendidos por Emergències
  4. Mauricio (37 años) renuncia a una vida cómoda para construir una casa de madera, paja y barro en el monte: 'En la ciudad vivimos tan acelerados que dejamos de lado el respirar, el disfrutar...
  5. Encuesta elecciones Catalunya: El PSC ganaría a la baja y Aliança Catalana sería la segunda fuerza
  6. Juan Carlos I visita unas horas a la reina Sofía en Marivent, pero no se ve con Felipe VI
  7. Matías Prats, sorprendido por sus nietos en pleno directo por el Día de los Abuelos: 'Ese final no estaba previsto
  8. Un juez avala el despido de una exdirectiva de TMB por acosar y 'hostigar' a un subordinado

'Saber y ganar' lanza un serio aviso a sus seguidores tras los ataques en redes a los concursantes

'Saber y ganar' lanza un serio aviso a sus seguidores tras los ataques en redes a los concursantes

Así funciona el nuevo modo de Claude Cowork: la IA ya puede ver cómo trabajas e imitarte

Así funciona el nuevo modo de Claude Cowork: la IA ya puede ver cómo trabajas e imitarte

Madrid entra en el cambio climático

Madrid entra en el cambio climático

Cinco cadáveres de bebés hallados en el domicilio de una pareja en la localidad francesa de Orange

Cinco cadáveres de bebés hallados en el domicilio de una pareja en la localidad francesa de Orange

Díaz destaca que la tasa de paro baje del 10% por primera vez desde 2008

Merlin eleva un 12% sus ingresos impulsados por los centros de datos

Merlin eleva un 12% sus ingresos impulsados por los centros de datos

Consulta el estado de los pantanos en Catalunya

Consulta el estado de los pantanos en Catalunya

Desarticulan en Bizkaia una red que envió a Nigeria más de 4 millones de euros de estafas

Desarticulan en Bizkaia una red que envió a Nigeria más de 4 millones de euros de estafas