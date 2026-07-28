Lunes 27 de julio
Audiencias TV ayer | 'El Grand Prix' vuelve a liderar mientras La 2 sorprende con el máximo de temporada del 'Cine clásico'
El concurso de La 1 se impone en prime time, 'En tierra lejana' aguanta en Antena 3 y 'La Hora de La 1' continúa dominando las mañanas.
La 1 volvió a dominar la jornada gracias a 'El Grand Prix', que lideró el prime time con un 16% de cuota de pantalla y una media de 1.284.000 espectadores, consolidándose como una de las grandes apuestas del verano de la cadena pública.
La sorpresa de la noche llegó en La 2, donde el 'Cine clásico' firmó su mejor resultado de la temporada. La emisión de El largo y cálido verano alcanzó un excelente 7,1% de share y reunió a 606.000 espectadores.
En Antena 3, 'En tierra lejana' rozó el doble dígito con un 9,2% de cuota y 717.000 espectadores. En Telecinco, una nueva entrega de 'Universo Calleja' obtuvo un 7,4% de share y 489.000 espectadores, mientras que 'El mago del vino' acusó el desgaste en Cuatro y cayó hasta el 3,4% de cuota con 231.000 seguidores. Por encima se posicionó 'El taquillazo' de La Sexta con la emisión de la película 'Señor dame paciencia', que promedió un 5,5% y 394.000 espectadores.
La 1 también volvió a imponerse con claridad durante la mañana. 'La Hora de La 1' registró un destacado 22,6% de share y 389.000 espectadores, mientras que 'Mañaneros 360' lideró su franja con un gran 19,1% de cuota y 563.000 espectadores.
PRIME TIME
La 1
Grand Prix: Presenta: 1.107.000 (11,6%)
Grand Prix: 1.284.000 (16%)
Antena 3
El Hormiguero: 867.000 (8,9%)
En tierra lejana: 717.000 (9,2%)
Telecinco
First dates: Summer: 797.000 (8,3%)
Universo Calleja: 489.000 (7,4%)
laSexta
El Intermedio: 424.000 (4,4%)
El Taquillazo “Señor, dame paciencia”: 394.000 (5,5%)
Cuatro
First dates: 410.000 (4,7%)
Viajeros Cuatro: 487.000 (5%)
El mago del vino: 231.000 (3,4%)
La 2
Trivial pursuit: 422.000 (4,9%)
Cifras y letras: 547.000 (5,7%)
Cine clásico “El largo y cálido verano”: 606.000 (7,1%)
LATE NIGHT
La 1
Grand Prix: Presenta: 319.000 (8,1%)
Grand Prix: 125.000 (5,1%)
Antena 3
En tierra lejana: 220.000 (6,7%)
Telecinco
Planeta Calleja: 240.000 (8%)
laSexta
Cine “Tres metros sobre el cielo”: 138.000 (5,1%)
Cuatro
En el punto de mira: 99.000 (3,1%)
En el punto de mira: 77.000 (3,4%)
La 2
Cine “Gernika”: 158.000 (4,2%)
Metrópolis: 36.000 (1,9%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 1.055.000 (12,8%)
Valle Salvaje: 742.000 (10%)
La Promesa: 839.000 (12%)
Malas lenguas: 817.000 (12,1%)
Aquí la Tierra: 853.000 (11,4%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.158.000 (13,8%)
YAS Verano: 681.000 (9,4%)
Pasapalabra: 1.315.000 (17,7%)
Telecinco
Amor... ¡o lo que surja!: 446.000 (5,3%)
El verano se mueve: 499.000 (6,4%)
¡De lunes a viernes!: 542.000 (7,8%)
Allá tú: 739.000 (10,2%)
laSexta
Zapeando: 560.000 (6,7%)
Más Vale Tarde: 413.000 (5,7%)
laSexta Clave: 368.000 (4,4%)
Cuatro
Todo es mentira: Summer TEM: 526.000 (6,5%)
Lo sabe, no lo sabe: 333.000 (4,8%)
La 2
Saber y ganar: 615.000 (7%)
Grandes documentales: 312.000 (3,9%)
Malas lenguas: 629.000 (8,7%)
Carreteras extremas: 160.000 (2,4%)
Jeopardy: 160.000 (2,2%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 389.000 (22,6%)
Mañaneros 360: 563.000 (19,1%)
Mañaneros 360: 904.000 (12,4%)
Antena 3
Espejo Público Verano: 287.000 (12,1%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 701.000 (14,5%)
La ruleta de la suerte: 1.389.000 (20,1%)
Telecinco
La mirada crítica: 182.000 (9,9%)
Vamos a ver verano: 241.000 (8,9%)
El precio justo: 494.000 (7,9%)
laSexta
Equipo de investigación: 27.000 (2,3%)
Aruser@s fresh: 161.000 (8,5%)
Al rojo vivo: 238.000 (6,9%)
Cuatro
¡Toma salami!: 14.000 (1,5%)
Alerta cobra: 14.000 (1,2%)
En boca de todos: 243.000 (8,2%)
La 2
Australia indómita: 14.000 (1,2%)
Pueblo de Dios: 7.000 (0,5%)
El Señor de los bosques: 20.000 (1,1%)
El Señor de los bosques: 29.000 (1,5%)
El Señor de los bosques: 40.000 (1,9%)
Rutas bizarras: 50.000 (2,3%)
Las rutas D’Ambrosio: 51.000 (2,1%)
Curro Jiménez: 110.000 (3,2%)
El Cazador: 213.000 (2,5%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 1.971.000 (22,1%)
Telediario 1: 1.361.000 (15,4%)
Informativos Telecinco 15h: 837.000 (9,4%)
laSexta Noticias 14h: 566.000 (7,7%)
Noticias Cuatro 1: 501.000 (7,6%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 1.579.000 (18,2%)
Telediario 2: 1.266.000 (14,7%)
Informativos Telecinco 21h: 647.000 (7,6%)
laSexta Noticias 20h: 533.000 (7,5%)
Noticias Cuatro 2: 331.000 (4,7%)
Mañana
Telediario matinal: 240.000 (28%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 97.000 (16,1%)
El Matinal: 85.000 (6,8%)
RANKING
Diario: La 1 (14%), Antena 3 (12,4%), Telecinco (7,5%), laSexta (5,6%), Cuatro (5,1%), La 2 (4,9%).
Mensual: La 1 (19,6%), Antena 3 (11,2%), Telecinco (6,9%), Cuatro (5,6%), laSexta (4,8%), La 2 (3,7%).
- Arnau (24 años), vive solo en el campo de manera autosuficiente desde los 18: 'A partir de los 15 años empecé a salir de caza con el grupo de cazadores del pueblo
- Tere, última habitante de un pueblo abandonado: 'Sola no me siento para nada, aquí siempre hay...
- Un incendio en el metro de Barcelona obliga a evacuar estaciones de la línea 1 y deja a 137 atendidos por Emergències
- Mauricio (37 años) renuncia a una vida cómoda para construir una casa de madera, paja y barro en el monte: 'En la ciudad vivimos tan acelerados que dejamos de lado el respirar, el disfrutar...
- Encuesta elecciones Catalunya: El PSC ganaría a la baja y Aliança Catalana sería la segunda fuerza
- Juan Carlos I visita unas horas a la reina Sofía en Marivent, pero no se ve con Felipe VI
- Matías Prats, sorprendido por sus nietos en pleno directo por el Día de los Abuelos: 'Ese final no estaba previsto
- Un juez avala el despido de una exdirectiva de TMB por acosar y 'hostigar' a un subordinado