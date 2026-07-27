Zevra Festival cierra su quinto aniversario igualando el récord de asistencia y Anuel AA como gran broche final

Zevra Festival ha cerrado esta madrugada su quinto aniversario con una sensación de éxito entre público, organización e instituciones. La cita celebrada en la Playa de Cullera ha reunido a 155.000 personas durante sus tres días de conciertos, igualando así el récord de asistencia registrado el pasado verano y consolidándose como una de las grandes citas musicales del verano en España.

El cierre llegó de la mano de Anuel AA, que actuó ante 35.000 fans en el escenario principal. El artista puertorriqueño sorprendió al aparecer sobre un quad y ofreció un concierto cargado de complicidad con el público, emoción y algunos de sus temas más conocidos, como ‘China’, ‘Sola’, ‘La ocasión’, ‘Ayer’, ‘Ella quiere beber’ o ‘23 preguntas’. Durante el show también felicitó a La Roja por su triunfo en la Copa del Mundo.

Calor, seguridad y experiencia Gen Z

Las altas temperaturas marcaron la edición, pero la organización desplegó un plan especial para evitar golpes de calor e insolaciones. El recinto contó con 350 puntos de agua corriente, suministro de agua potable durante las 24 horas, zonas de sombra en la acampada, más de 50.000 metros cuadrados protegidos con parasoles y una nueva carpa opaca de 2.500 metros cuadrados como refugio climático. Según los datos facilitados por el hospital de campaña y el puesto de mando de la Guardia Civil, no se registraron incidentes médicos graves ni delitos contra la libertad sexual.

Por los siete escenarios del festival pasaron también artistas como Nicky Jam, JC Reyes, Ozuna, Leire Martínez, Omar Montes, Juan Magán, King África, La La Love You, Saiko, Álvaro Soler y DJ Nano. Cada medianoche, el Zevra Showtime volvió a llamar la atención con un espectáculo de fuegos artificiales sobre el mainstage, acompañado de música y narración.

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Zevra también reforzó este año su conexión con la Generación Z, con un recinto de 300.000 metros cuadrados pensado para la música, el ocio, la gastronomía y la imagen personal. La edición incorporó una zona con más de 30 puestos de restauración, estudio de tatuajes, peluquería, salón de maquillaje, noria panorámica, esculturas gigantes y espacios instagrameables. Además, el festival rindió homenaje a la música popular valenciana con un cara a cara entre charangas que abrió la programación del viernes con clásicos como ‘El Fallero’, ‘La Amapola’ y ‘Paquito El Chocolatero’.