Viaje interior
'A veces nadie', el libro que mira de frente una de las grandes heridas silenciosas: la soledad tras el divorcio
La periodista y escritora Casilda Sánchez Varela, hija de Paco de Lucía, publica en Debate un libro nacido de una ruptura y de una búsqueda personal en Sri Lanka.
Casilda Sánchez Varela se adentra en uno de los grandes miedos contemporáneos en 'A veces nadie', un libro publicado por Debate en el que aborda la soledad desde una mirada íntima, literaria y reflexiva. La autora parte de una experiencia personal de ruptura para iniciar un viaje que no solo es físico, sino también emocional: entender qué ocurre cuando el silencio, el vacío y la ausencia dejan de ser enemigos y empiezan a convertirse en una forma de conocimiento.
La obra, que lleva por subtítulo 'Un viaje al corazón de la soledad', se construye a partir de la propia historia de Sánchez Varela y de otros relatos que le permiten ampliar el foco. A través de esas voces, el libro reflexiona sobre el desamor, el miedo, la necesidad de otra piel y la búsqueda de sentido, sin reducir la soledad a una única experiencia ni presentarla solo como un territorio doloroso.
La soledad como punto de partida
Uno de los ejes de 'A veces nadie' es precisamente esa idea: la soledad no siempre significa abandono. En el recorrido que articula el libro, la autora descubre distintas formas de estar sola, también aquellas que pueden abrir un espacio de escucha, calma y reconstrucción personal. La experiencia de Sri Lanka funciona como escenario y como detonante de una investigación íntima sobre una emoción que muchas veces se evita nombrar.
Sánchez Varela llega a esta obra con una trayectoria vinculada a la escritura, el periodismo y el audiovisual. Fue coguionista de 'La búsqueda', el documental dedicado a su padre, Paco de Lucía, que ganó el Goya a mejor película documental en 2014. Ahora firma un libro de 256 páginas que se mueve entre el testimonio, el ensayo emocional y la exploración personal.
Con 'A veces nadie', la autora propone mirar de frente una sensación común, pero pocas veces habitada con calma. Un libro sobre lo que queda cuando se cae una relación, sobre el miedo a estar solo y sobre la posibilidad de convertir esa intemperie en un lugar desde el que volver a empezar.
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