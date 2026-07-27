'Valle Salvaje', avance semanal: Mercedes se rompe mientras Dámaso lleva su amenaza demasiado lejos

'Valle Salvaje' vivirá una semana de mucha tensión en La 1 con la emisión de los capítulos 452 al 456, que llegarán de lunes a viernes. La ficción abrirá varios frentes a la vez: Mercedes empezará a acusar la presión tras la revelación de Dámaso, Rosalía tomará una decisión inesperada para recordar a Adriana y la relación entre Matilde y Atanasio volverá a complicarse por los planes de Nicolás.

Lunes 27 de julio, capítulo 452

La semana arranca con Enriqueta cada vez más ahogada por las deudas familiares. La situación la lleva a presionar a Hernando para que asuma unos pagos que ya se han convertido en una carga difícil de sostener.

Mientras tanto, Bárbara descubre la propuesta que Luisa le ha hecho a Rafael y no tarda en enfrentarse a ella. La tensión entre ambas vuelve a subir justo cuando el pasado de la familia sigue condicionando cada decisión.

El capítulo también dejará un momento delicado para Mercedes. La duquesa, sometida a una presión cada vez mayor, acaba derrumbándose delante de Victoria. Su estado preocupa y deja en el aire qué ha podido llevarla hasta ese límite.

Martes 28 de julio, capítulo 453

Rosalía intenta acompañar a Rafael en su dolor y le plantea una propuesta inesperada para honrar la memoria de Adriana. El gesto llega en un momento muy sensible y puede cambiar la forma en la que ambos se miran.

La tensión más peligrosa la protagonizará Dámaso, que acorrala a Pura y la amenaza de muerte con un cuchillo en el cuello. La partera queda en una situación extrema, mientras aumenta la incógnita sobre qué ha desatado esa reacción.

Además, Atanasio implicará a Matilde en decisiones que pueden abrir un nuevo conflicto entre ellos. El vínculo con Nicolás sigue siendo un punto de fricción y esta semana lo personal empezará a mezclarse con los intereses laborales.

Miércoles 29 de julio, capítulo 454

Enriqueta empieza a ver con claridad el papel que Hernando ha jugado en su situación. La mujer comprende que ha estado siendo utilizada, lo que abre una nueva grieta en una relación ya marcada por la desconfianza.

Braulio, por su parte, recibe otro golpe inesperado de Manuela. En paralelo, el homenaje a Adriana servirá para acercar posiciones entre Luisa y Bárbara, que consiguen reconciliarse después de sus últimos enfrentamientos.

El recuerdo de Adriana también provoca un cambio en Rosalía. Rafael logra conmoverla durante el homenaje, dejando abierta la posibilidad de una nueva alianza entre ambos en un momento en el que las sospechas siguen creciendo a su alrededor.

Jueves 30 de julio, capítulo 455

La reconciliación entre Luisa y Bárbara se consolida y las dos empiezan a hacerse una pregunta clave: qué llevó realmente a Victoria a intercambiar a los recién nacidos. Esa duda puede reabrir heridas que parecían imposibles de cerrar.

Rosalía, sin embargo, no consigue apartar de su cabeza una sospecha inquietante sobre Rafael. El vínculo de él con Adriana la lleva a plantearse si pudo haber sido capaz de todo por ella, incluso de ordenar el robo de su hija.

Mientras tanto, el conflicto económico suma un nuevo movimiento: Enrique ha denunciado a José Luis por no pagar la deuda. La situación amenaza con complicar todavía más el equilibrio de la familia.

Viernes 31 de julio, capítulo 456

La semana terminará con Petra tomando una decisión definitiva sobre el hijo de Adriana. La joven se sincera con Pura y deja claro que ya ha elegido qué hacer, una determinación que puede tener consecuencias importantes.

En la Casa Pequeña, Dámaso y Victoria se quedan desconcertados ante el cambio de Mercedes. La duquesa de Miramar muestra una transformación inesperada después de haber tocado fondo, y ambos intentan entender qué ha pasado realmente con ella.

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El capítulo cerrará una semana en la que 'Valle Salvaje' pondrá contra las cuerdas a varios personajes. Entre la fragilidad de Mercedes, las sospechas sobre Rafael y el nuevo papel de Rosalía, la serie prepara un final de julio lleno de giros.