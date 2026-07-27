'Valle Salvaje', avance del capítulo de hoy lunes 27 de julio: Mercedes se derrumba ante Victoria

'Valle Salvaje' arranca la semana en La 1 con la emisión de su capítulo 452, este lunes 27 de julio. La ficción diaria abre una nueva tanda de tramas marcada por la presión sobre Mercedes, el conflicto económico que ahoga a la familia y la tensión creciente alrededor de Rafael.

Enriqueta vuelve a situar a Hernando contra las cuerdas. La situación económica se ha vuelto insostenible y ella le exige que asuma los pagos que están poniendo en peligro la estabilidad familiar. La presión deja claro que las deudas ya no son solo un problema de fondo, sino una amenaza inmediata.

Mientras tanto, Bárbara descubre la propuesta que Luisa le ha hecho a Rafael y no tarda en pedirle explicaciones. La discusión entre ambas reabre una tensión que parecía contenida, pero que vuelve a crecer por todo lo que rodea al recuerdo de Adriana y al lugar que Rafael ocupa ahora en la familia.

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La entrega también pondrá el foco en Mercedes, cada vez más superada tras la revelación de Dámaso. La duquesa se rompe delante de Victoria y termina perdiendo el conocimiento, una escena que confirma hasta qué punto la presión ha empezado a pasarle factura física y emocionalmente.