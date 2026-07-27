'Sueños de libertad', avance semanal: Gabriel acorrala a Begoña y Marisol toma una decisión desesperada

'Sueños de libertad' afronta una nueva semana en Antena 3 con la emisión de los capítulos 612 al 616, que podrán verse de lunes a viernes a las 15:45 horas. La ficción diaria también estará disponible en Disney+ y Atresplayer, con una tanda de episodios en la que Begoña intentará proteger a Juanito, Marta tendrá que gestionar la llegada de Bianca y Gabriel empezará a pagar las consecuencias de sus decisiones en La Industrial.

Lunes 27 de julio, capítulo 612

Begoña no piensa quedarse de brazos cruzados después de instalarse en la casa de los Montes con Juanito y Julia. Su marcha deja completamente descolocada a Beatriz, que exige a Gabriel explicaciones por haber permitido que el niño se aleje de ella. Pero el empresario tiene otro frente abierto: Damián descubre que los negativos han acabado en sus manos sin que él hubiera dado permiso, y su enfado no tarda en estallar.

En la Casa Grande, la llegada de Marisol obliga a todos a medir cada palabra. Digna quiere que la joven encuentre allí un refugio tras la pérdida de su bebé, mientras Manuela intenta ganarse su confianza sin conocer aún toda la verdad. Será Damián quien termine poniéndola al corriente de lo ocurrido, dejando al ama de llaves todavía más pendiente del estado de la joven.

La tranquilidad de Marta también se tambalea cuando Fina le cuenta que Bianca está en España y que piensa quedarse unos días en Toledo. La noticia despierta en la De La Reina una incomodidad evidente, aunque intenta disimularla. Mientras tanto, Damián busca recomponer el vínculo con Tasio y le deja claro que no comprará sus acciones, al tiempo que pide a Andrés y Marta que empiecen a verlo como parte de la familia.

En la tienda, Paula intenta ayudar a Valentina a suavizar su relación con Dorotea contándole su propia experiencia familiar. La dependienta acepta verse con su madre en la cantina, pero el encuentro no trae la reconciliación esperada. El capítulo termina con Gabriel visitando a Begoña para anunciarle que ha revocado su licencia marital, aunque ella ya se le ha adelantado vaciando la cuenta.

Martes 28 de julio, capítulo 613

Marisol intenta corregir su actitud con Manuela después de haber sido brusca con ella, pero su dolor sigue demasiado vivo. El ama de llaves trata de animarla recordando otros momentos difíciles vividos en la casa, aunque la joven no consigue levantar cabeza. Cuando Miguel acude a revisarla, Marisol descarga contra él una frustración que no sabe cómo gestionar.

Begoña, en cambio, da un paso importante en su pulso con Gabriel. Gracias a la ayuda de Digna, consigue poner a salvo el dinero que había retirado de la cuenta matrimonial. También se preocupa por Andrés al saber que fue atacado por culpa de Gabriel, mientras este intenta presionar a Digna para recuperar el control económico. La mujer de Damián no se deja intimidar y le amenaza con recurrir a Hugo Brossard si insiste.

En La Industrial, Tasio empieza a implicarse en el nuevo departamento de investigación junto a Damián. Marta, por su parte, intenta tender puentes con su hermano y le recuerda que él también tiene derecho a sentirse parte de la Casa Grande. Pero su vida sentimental vuelve a complicarse cuando acepta conocer a Bianca y descubre la complicidad que aún existe entre ella y Fina.

El día deja también un giro doloroso para Tasio, que recibe respuesta de Carmen: su mujer le deja claro que no piensa volver. En paralelo, Dorotea y Valentina consiguen acercarse por fin después de la mediación de Andrés. La última sorpresa llega cuando Gabriel descubre que Beatriz ha estado dando leche de fórmula a Juanito a espaldas de Begoña.

Miércoles 29 de julio, capítulo 614

La relación entre Andrés y Valentina empieza a moverse en un terreno menos hostil. Ella le agradece que haya ayudado a que pudiera hablar con su madre, y Dorotea también reconoce el papel que ha tenido el De La Reina en ese acercamiento. Mientras tanto, Tasio intenta frenar lo que siente por Paula tras la carta de Carmen, pero su distancia dura poco: después de disculparse por su frialdad, ambos acaban besándose.

Marta sigue cada vez más inquieta por la presencia de Bianca. La pintora aprovecha su estancia en Toledo para pasar tiempo con Fina, y la complicidad entre ambas no pasa inadvertida para la De La Reina. Aun así, Bianca no llega con intención de romper nada y termina avalando la relación de su ex con Marta.

Begoña logra vivir un momento de alivio al reconectar con Juanito en la casa de los Montes. Sin embargo, Gabriel aparece para presionarla y exigirle que vuelva a casa. El empresario, además, empieza a plantearse qué hacer con Beatriz después de descubrir su papel en los problemas de alimentación del bebé.

La situación en La Industrial también empieza a torcerse para Gabriel. Digna comprueba que los perfumes reformulados no tienen la misma fijación ni duración que los originales, un hallazgo que puede poner contra las cuerdas su plan. Pero el golpe más duro llega en la Casa Grande: tras la visita de Pablo, Marisol se hunde y trata de quitarse la vida. Manuela y Damián llegan a tiempo para evitar una tragedia.

Jueves 30 de julio, capítulo 615

Marisol sobrevive a su peor momento, pero su entorno queda muy tocado. Digna intenta acompañarla y hacerle ver que todavía puede salir adelante, mientras Miguel cree que lo mejor es que sea Nieves quien se encargue de atenderla tras el rechazo que él recibió de la joven. La casa vive pendiente de una recuperación que no será sencilla.

En La Industrial, Marta informa a Damián del problema con los perfumes y el patriarca entiende enseguida la gravedad del error. La reformulación de Gabriel amenaza con dañar el prestigio de la empresa justo cuando los cambios ya han empezado a avanzar. Además, la llegada de doña Clara a Toledo por la lectura del testamento de su hijo introduce una nueva tensión al descubrir que Fina ha regresado.

Claudia intenta recuperar algo de cercanía con Miguel, pero el doctor decide cortar de raíz. Convencido de que no puede darle lo que ella espera, rompe definitivamente la relación. En paralelo, Roque se siente sobrepasado por la responsabilidad que ha heredado tras la muerte de su padre y se refugia en Eduardo para desahogarse.

Bianca también prepara su despedida. Antes de marcharse, habla con Marta para recordarle el valor de Fina y advertirle de que debe cuidarla. Después se despide de la fotógrafa, dejando a Marta algo más tranquila. Begoña, por su parte, regresa a casa de Gabriel, pero impone una nueva norma: Beatriz queda apartada del cuidado de Juanito y ella se encargará personalmente de su hijo.

La jornada acaba con una Junta muy incómoda para Gabriel. Digna y Marta presentan los resultados del análisis de los perfumes y confirman que la nueva fórmula es inferior a la original. La noticia deja al empresario señalado, aunque él se niega a rectificar.

Viernes 31 de julio, capítulo 616

Claudia comparte con Valentina el dolor que le ha dejado su ruptura con Miguel. Mientras tanto, Tasio intenta volver a ganarse la confianza de los De La Reina después de haber cedido al chantaje de Gabriel. Sabe que les ha fallado y promete trabajar para revertir el daño causado en la fábrica.

Las primeras quejas por los nuevos perfumes no tardan en llegar. Una clienta importante protesta por la falta de fijación de las fragancias, y Digna se enfrenta de nuevo a Gabriel para exigirle que dé marcha atrás antes de que el problema crezca. El empresario queda cada vez más aislado, aunque continúa aferrado a su decisión.

Marisol agradece a Damián que le salvara la vida, pero él necesita entender qué la llevó a ese extremo. El patriarca sospecha que su encuentro con Pablo pudo ser el detonante y le pregunta directamente por ello, mientras ella sigue atrapada en el dolor por lo ocurrido con Gervasio.

En la tienda, Valentina desafía una orden de Claudia y permite que Paula atienda a doña Clara. La encargada se enfada al descubrirlo, pero acaba recapacitando y decide darle una oportunidad real como vendedora. Begoña, además, anima a Andrés a luchar por Valentina antes de mantener una conversación con ella.

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La semana termina con Marta aliviada por la marcha de Bianca a Argentina y con Tasio intentando aclarar lo ocurrido con Paula tras el beso que compartieron. Pero ella decide tomar distancia, consciente de que volver a acercarse a él puede hacerle daño otra vez.