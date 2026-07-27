'Sueños de libertad', avance del capítulo de hoy lunes 27 de julio: Gabriel castiga a Begoña, pero ella se adelanta a su jugada

'Sueños de libertad' arranca la semana en Antena 3 con la emisión de su capítulo 612, este lunes 27 de julio a las 15:45 horas. La ficción diaria también estará disponible en Disney+ y Atresplayer con una entrega marcada por la salida de Begoña de la casa de Gabriel, la llegada de Marisol a la Casa Grande y el regreso de Bianca a Toledo.

Tras marcharse con Juanito y Julia a la casa de los Montes, Begoña provoca la reacción inmediata de Beatriz, que pide explicaciones a Gabriel por haber permitido que se llevaran al niño y por haberla separado de él. El empresario, además, tendrá que enfrentarse al enfado de Damián, molesto al descubrir que los negativos han acabado en manos de Gabriel sin su consentimiento.

En la Casa Grande, Marisol intenta encontrar algo de calma después de perder a su bebé. Digna quiere que la joven se sienta arropada, mientras Manuela intenta acercarse a ella sin conocer todavía toda la verdad. Será Damián quien acabe contándole lo ocurrido, dejando al ama de llaves especialmente preocupada por el estado de Marisol.

Marta, por su parte, recibe una noticia que no encaja nada bien: Fina le cuenta que Bianca ha viajado a España y que piensa quedarse unos días en Toledo. Mientras tanto, Damián intenta recomponer su relación con Tasio tras su marcha de la Casa Grande y le comunica que no comprará sus acciones, al tiempo que pide a Andrés y Marta que le den una oportunidad a su hermano.

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En la tienda, Paula intenta ayudar a Valentina a mirar de otra forma su relación con su madre, pero el encuentro con Dorotea en la cantina no termina como esperaban. El capítulo acabará con Gabriel visitando a Begoña para comunicarle que ha revocado su licencia marital como castigo. Sin embargo, ella ya se ha adelantado: ha sacado todo el dinero que tenía en esa cuenta.