'La Promesa', avance semanal: Ángela descubre la verdad sobre Máximo y Ciro muestra su cara más peligrosa

'La Promesa' encara una semana marcada por secretos familiares, amores que ya no pueden esconderse y amenazas cada vez más difíciles de controlar. Entre el lunes 27 y el viernes 31 de julio, la serie diaria de La 1 emitirá los capítulos 873 al 877, en los que Ángela descubrirá que Máximo es su padre, Manuel y Julieta volverán a acercarse y Ciro empezará a perder los nervios con quienes se interponen en sus planes.

Lunes 27 de julio, capítulo 873

La tensión en el servicio sigue creciendo por culpa de Tomasa, cuya presencia está alterando por completo la vida de Petra, Pía y Ricardo. La doncella mantiene una actitud cada vez más autoritaria, mientras las cocineras intentan plantar cara a Julio con una peculiar venganza: hervir col para llenar las cocinas de un olor insoportable, aunque la maniobra acaba generando nuevas quejas.

En paralelo, Ciro se muestra sorprendentemente amable con Manuel y Julieta y les propone crear un manual para resolver averías. La idea convence a ambos, y Julieta se encargará de las ilustraciones. Lo que ellos no saben es que Ciro y Lorenzo ya celebran que su plan ha empezado a funcionar.

Martina y Adriano, lejos de Jacobo, viven completamente entregados a su historia. Leocadia intenta advertir a Ángela sobre las maniobras de Máximo, pero la joven se pone del lado del duque. La jornada terminará con un giro sentimental en el servicio: Samuel besa a María Fernández, ella le corresponde y Carlo presencia la escena.

Martes 28 de julio, capítulo 874

Carlo no consigue asimilar lo que ha visto entre Samuel y María. Mientras tanto, Ciro continúa interpretando su papel ante Manuel y Julieta, fingiendo una entrega absoluta al manual para ganarse su confianza antes de traicionarlos.

Alonso empieza a sospechar de las verdaderas intenciones de Máximo y comparte con Leocadia y Lorenzo su inquietud: teme que el duque haya llegado a La Promesa con la intención de acercarse a Curro. Máximo, por su parte, insiste en intentar ganarse a Ángela pese a sus continuos desplantes.

La tensión entre Petra y Tomasa alcanza un nuevo punto crítico. Ricardo ofrece ayuda a Petra al verla superada, pero la situación empeora cuando la doncella de Máximo responde a sus reproches con un bofetón que deja a Petra completamente humillada. En medio de todo, María anuncia que su hija se llamará Jana.

Miércoles 29 de julio, capítulo 875

Petra queda bloqueada tras la agresión de Tomasa, que le deja claro que su pasado tiene mucho que ver con la persona en la que se ha convertido. En el servicio, todos celebran el nombre elegido por María para su hija, aunque Carlo sigue pendiente del beso entre ella y Samuel y no consigue comportarse con normalidad.

La guerra doméstica contra Julio continúa con las cocineras escondiéndole verdura en la comida, algo que Ricardo considera peligroso. El problema es que Cristóbal escucha la conversación y su reacción puede cambiar el rumbo de esa pequeña rebelión.

Martina sorprende a Adriano en mitad de la noche y los dos terminan dando un paso definitivo en su relación. Pero el gran golpe de la jornada llega con Ángela, que escucha a escondidas una conversación entre Máximo y Leocadia. Así descubre, de la peor manera, que el duque es en realidad su padre y que pretende apartarla de la influencia de su madre.

Jueves 30 de julio, capítulo 876

La desaparición de Ángela provoca la alarma en La Promesa. Manuel asegura que no notó nada raro cuando la vio regresar de la cena, mientras Leocadia, desesperada, se enfrenta a Lorenzo y le pregunta si ha vuelto a estar detrás de un secuestro. El capitán lo niega y Curro regresa del cuartel sin noticias de la joven.

Mientras tanto, Manuel y Julieta siguen volcados en el manual, aunque Ciro empieza a mostrar su verdadera cara. Primero abronca a la joven por haber salido a cenar sin consultarle y después se enfrenta a Manuel exigiendo cobrar por el trabajo. Julieta deja claro que lo urgente es encontrar a Ángela.

María pide a Samuel que bautice a Jana, algo que incomoda profundamente a Carlo, que intenta retrasar la ceremonia. En paralelo, Rosalía y Rafael siguen marcados por el recuerdo de Adriana, mientras Martina se marcha a escondidas tras una noche especial con Adriano.

Viernes 31 de julio, capítulo 877

Ciro insiste en cobrar por el manual, pero Manuel se mantiene firme. El heredero y Julieta acaban haciendo frente común contra él, lo que aumenta todavía más la tensión. La situación se descontrola cuando Ciro manda callar a Julieta y, más tarde, está a punto de golpearla.

Carlo comunica a María que no quiere que Samuel bautice a Janita y se inventa que será un familiar suyo quien lo haga. Cristóbal, por su parte, intenta convencer a la joven para que aproveche el bautizo y se case con Carlo, aunque ella sigue evitando dar ese paso.

Noticias relacionadas

La búsqueda de Ángela sigue sin avances claros. Curro acusa a Lorenzo, el capitán se defiende y Máximo intenta convencer a Leocadia de que su preocupación por la joven es sincera. Mientras tanto, Teresa pone en alerta a Petra: Tomasa está haciendo preguntas sobre ella y sobre el refugio. Además, Petra le revela a Martina que vio su beso con Adriano, un secreto que puede traer nuevas consecuencias.