Episodio 873
'La Promesa', avance del capítulo de hoy lunes 27 de julio: Samuel besa a María y Carlo lo ve todo
Ciro se gana la confianza de Manuel y Julieta mientras Tomasa vuelve a tensar la vida del servicio.
'La Promesa' arranca la semana en La 1 con la emisión de su capítulo 873, este lunes 27 de julio. La ficción diaria abre una nueva tanda de tramas marcada por el plan oculto de Ciro, la tensión que Tomasa sigue provocando en el servicio y un beso inesperado que puede cambiarlo todo para María Fernández.
Ciro se muestra especialmente amable con Manuel y Julieta y les propone elaborar un manual para resolver averías. La idea convence a los dos, que se implican en el proyecto con ilusión: él aportará los conocimientos técnicos y ella se encargará de las ilustraciones. Lo que no imaginan es que Ciro no está siendo transparente y que, junto a Lorenzo, ya celebra que su estrategia ha empezado a funcionar.
Mientras tanto, Petra lamenta la jugarreta de su hermana Tomasa, cuya presencia también está afectando a Pía y Ricardo. En las cocinas, las trabajadoras intentan vengarse de Julio aprovechando su rechazo a las verduras y hierven col para llenar el espacio de mal olor, aunque su maniobra termina provocando nuevas quejas.
Leocadia intenta advertir a Ángela sobre las manipulaciones de Máximo, pero la joven sorprende al defender al duque. Alonso, por su parte, teme que Máximo acabe consiguiendo que los chicos se marchen, aunque asume que esa posibilidad forma parte del curso natural de la vida.
El capítulo también dejará espacio para el amor. Martina y Adriano siguen viviendo su historia lejos de Jacobo, instalados en una burbuja que parece ajena al resto de conflictos. Pero el gran momento llegará con Samuel y María Fernández: él se atreve a besarla, ella le corresponde y Carlo presencia la escena, un gesto que promete traer consecuencias inmediatas.
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