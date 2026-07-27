Segunda estrella
Prime Video estrenará la docuserie del histórico triunfo de España en el Mundial
La producción mostrará imágenes inéditas y testimonios de los protagonistas de la Selección tras conquistar su segunda estrella ante Argentina.
Prime Video estrenará en exclusiva a nivel mundial antes de final de año la docuserie sobre la victoria de la Selección Española en el Mundial 2026. La producción repasará la gesta que permitió a España conseguir su segunda estrella tras vencer a Argentina en Nueva Jersey, en una final que ya forma parte de la historia del fútbol español.
La docuserie incluirá imágenes inéditas y testimonios de los protagonistas del campeonato. Los espectadores tendrán acceso a momentos privados del grupo de 26 jugadores y del cuerpo técnico que convivieron durante 52 días hasta levantar el título. El relato mostrará esfuerzo, risas, tensión, exigencia y la complicidad que ayudó a construir el triunfo.
El lado más íntimo de la Selección
El proyecto está realizado por la Real Federación Española de Fútbol en colaboración con Telefónica Broadcast Services. La intención es contar no solo qué consiguió España, sino cómo lo hizo: desde la convivencia interna hasta los momentos clave que explican la mentalidad competitiva de un equipo que volvió a situar al país en lo más alto.
Con este estreno, Prime Video suma su séptimo título junto a la RFEF y consolida su papel como escaparate de las grandes historias de la Selección. En la plataforma ya pueden verse 'El sabio del éxito', 'La Quinta de la quinta', 'La fuerza del grupo', '10 años de la primera estrella' y 'Un equipo llamado España'.
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