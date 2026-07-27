Los Gemelos revelan una nueva multa de Hacienda de 400.000 euros: se suma al 1.200.000 con los que ya les había multado

Los Gemelos han vuelto a hablar de sus problemas con Hacienda en 'La casa de los gemelos 3'. Durante una conversación con concursantes, revelaron que han recibido una nueva sanción de 400.000 euros, una cantidad que se suma a los 1,2 millones de euros que, según ellos mismos han contado, ya arrastraban con la Agencia Tributaria.

Uno de ellos explicó que el problema nació de una gestión muy descuidada de sus gastos profesionales. “Nosotros lo que hacíamos era recibir dinero de la empresa y lo gastábamos”. Según contó, ni siquiera pedía facturas para desgravar gastos que podrían haber reducido la cantidad a pagar.

Una crítica directa al sistema

“Por ser un pasota con el tema de los gastos, pues no declaraba ninguno”, admitió en el programa, dejando claro que parte del problema se debía a su propia falta de control. Aun así, su hermano también quiso criticar la forma en la que Hacienda revisa las declaraciones años después.

“En verdad lo que debería hacer Hacienda es cerrar el año, y que te haga un análisis de lo que tengas que pagar”, afirmó. El productor se quejó de que los errores se detecten tiempo después, cuando la sanción ya es mucho mayor: “En verdad lo que debería hacer Hacienda es cerrar el año, y que te haga un análisis de lo que tengas que pagar. No que te dé una hoja en blanco, pongas tú lo que tengas que pagar, y dentro de cinco años que te peguen la hostia y la multa”.

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Pese a su enfado, Los Gemelos insistieron en que no se niegan a pagar, sino que reclaman que los fallos se comuniquen antes. “A mí no me importa pagar a Hacienda, pero dímelo”, sentenció uno de ellos en una conversación que volvió a poner sus cuentas pendientes en el centro del reality.