'Las Berrocal' ya tienen fecha de regreso: así será la segunda temporada del reality en Movistar Plus+

'Las Berrocal' vuelven a Movistar Plus+. La plataforma estrenará el próximo 15 de septiembre la segunda temporada de su docureality original, producido en colaboración con The Pool, con Vicky Martín Berrocal, Rocío Martín Berrocal, Victoria Martín Serrano y Alba Díaz Martín de nuevo como protagonistas.

La nueva entrega mantendrá el tono que marcó la primera temporada: vida familiar, viajes, retos profesionales, conversaciones íntimas y mucho peso emocional. Movistar Plus+ lanzará dos episodios el día del estreno y, después, estrenará un capítulo semanal hasta completar los seis episodios de 35 minutos que forman la temporada.

Nuevos retos para las cuatro protagonistas

En esta segunda temporada, Vicky Martín Berrocal afrontará cambios importantes en su vida personal mientras mantiene una agenda profesional muy intensa, algo que provocará algún conflicto familiar. Entre sus nuevos retos estará cumplir el sueño de entrevistar a un buen amigo y referente para ella: Alejandro Sanz.

Alba Díaz también vivirá un momento clave al crecer en lo profesional y dar un paso importante en lo personal: comprar su propia casa para independizarse con su novio, Marquitos. Por su parte, Rocío Martín Berrocal se adentrará en una etapa en la que la exposición pública y los proyectos laborales convivirán con un desafío más íntimo: enfrentarse a sus propios miedos.

Noticias relacionadas

La temporada también seguirá a Victoria Martín Serrano, que mantiene sus ganas de vivir y de cuidar de las mujeres de su familia. En los nuevos capítulos recibirá más de una sorpresa, incluida la oportunidad de conocer a uno de sus ídolos, Can Yaman. Además, las Berrocal hablarán sin filtro de amor, sexo, salud mental, menopausia y la presión de tener que mostrarse siempre perfectas.