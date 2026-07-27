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Domingo 26 de julio

Audiencias TV ayer | La 1 lidera con el cine mientras Telecinco mantiene el pulso con 'Fiesta' y estrena 'Romi' por debajo del 6%

'Misión hostil' domina el prime time, 'Fiesta' confirma su buen momento y 'Cuarto Milenio' se despide de la temporada.

'Misión hostil', 'Fiesta' y 'Romi'

'Misión hostil', 'Fiesta' y 'Romi' / RTVE/Telecinco

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Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
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La 1 volvió a liderar el prime time gracias al cine. La película 'Misión hostil' se convirtió en la emisión más vista de la noche al firmar un 13,7% de share y reunir a 1.295.000 espectadores, imponiéndose con claridad al resto de ofertas.

En Antena 3, 'Una nueva vida' mantuvo un buen rendimiento con un 9,6% de cuota y 745.000 espectadores. Telecinco, por su parte, estrenó la serie 'Romi', que promedió un 5,6% de share y 446.000 espectadores entre sus dos primeros episodios (5,5% y 512.000 el primero; 5,8% y 384.000 el segundo).

La despedida de temporada de 'Cuarto Milenio' reunió en Cuatro a 450.000 espectadores y un 5,4% de cuota. En laSexta, la película '3 bodas de más' registró un 5,6% de share y 417.000 espectadores, mientras que en La 2 'Me meto en un jardín' obtuvo un 2,9% y 233.000 espectadores con Nazareth Castellanos como invitada.

En la tarde, 'Fiesta' confirmó el gran momento que atraviesa tras su máximo de temporada y volvió a destacar con un 9,6% de cuota y 724.000 espectadores. También brilló 'D Corazón', que superó el doble dígito con un 10,5% de share y más de 600.000 espectadores.

PRIME TIME

La 1

La película de la semana “Misión hostil”: 1.218.000 (13,7%)

Cine “Ad Astra”: 413.000 (9%)

Antena 3

Una nueva vida: 745.000 (9,6%)

Telecinco

Romi: 512.000 (5,5%)

Romi: 384.000 (5,8%)

laSexta

El Taquillazo “3 bodas de más”: 417.000 (5,6%)

Cuatro

Cuarto milenio. Arrancando la nave T21: 306.000 (3,5%)

Cuarto milenio: 450.000 (5,4%)

La 2

Imprescindibles: 255.000 (2,7%)

Me meto en un jardín: 279.000 (3,1%)

Me meto en un jardín: 192.000 (2,7%)

LATE NIGHT

La 1

El cine que somos “La playa de los ahogados”: 131.000 (7,1%)

Antena 3

Una nueva vida: 138.000 (5,2%)

Telecinco

El camino de la verdad: 170.000 (5,5%)

laSexta

Cine “La gran familia española”: 150.000 (5,6%)

Cuatro

Cuarto milenio: 191.000 (5,9%)

La 2

Lucía en la telaraña: 110.000 (2,4%)

Lucía en la telaraña: 76.000 (2,7%)

Lucía en la telaraña: 60.000 (3,4%)

TARDE

La 1

Sesión de tarde “Dicen por ahí...”: 897.000 (11,1%)

Sesión de tarde 2 “Y que le gusten los perros”: 828.000 (10,5%)

Sesión de tarde 3 “Un verano en Creta”: 732.000 (9,9%)

Aquí la Tierra: 796.000 (10,7%)

Antena 3

Multicine “Deudas de familia”: 915.000 (11,4%)

Multicine 2 “Recuerdos que matan”: 733.000 (9,4%)

Multicine 3 “Animadoras en peligro”: 511.000 (7%)

Telecinco

El show de Paz: 526.000 (6,6%)

Fiesta: 724.000 (9,6%)

laSexta

Cine “The Italian Job”: 471.000 (5,8%)

Cine 2 “Ocean’s Twelve: uno más entra en juego”: 427.000 (5,5%)

laSexta Noticias: Especial: 394.000 (4,4%)

Cuatro

Home Cinema “Ambulance: Plan de huida”: 627.000 (7,8%)

Home Cinema 2 “Calor mortal”: 486.000 (6,4%)

La 2

Saber y ganar: Fin de semana: 354.000 (4,2%)

Grandes documentales: 394.000 (4,9%)

Tour de Francia: 439.000 (5,7%)

Post Tour de Francia: 321.000 (4,4%)

De tapas por España: 225.000 (2,8%)

MAÑANA

La 1

Fin de semana 24h: 327.000 (23,2%)

Audiencia abierta: 299.000 (12,6%)

Fin de semana 24h: 430.000 (13%)

D Corazón: 604.000 (10,5%)

Antena 3

Los más…: 36.000 (2,9%)

La Voz Kids: 169.000 (5,7%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 497.000 (10,2%)

La ruleta de la suerte: 1.077.000 (15,9%)

Telecinco

Got Talent España: 127.000 (6,5%)

El precio justo: 169.000 (5,2%)

El precio justo: 241.000 (6%)

laSexta

Equipo de investigación: 31.000 (3,9%)

Equipo de investigación: 69.000 (4,4%)

Equipo de investigación: 119.000 (4,7%)

Equipo de investigación: 145.000 (4,7%)

Al rojo vivo: 193.000 (4,9%)

Cuatro

¡Toma salami!: 15.000 (2,4%)

¡Toma salami!: 34.000 (4%)

Volando voy: 104.000 (7%)

Volando voy: 206.000 (7,8%)

Viajeros Cuatro: 262.000 (7,8%)

Viajeros Cuatro: 333.000 (7,6%)

La 2

Planeta arqueología: 19.000 (2,5%)

Los conciertos de La 2: 24.000 (1,9%)

Buenas noticias TV: 36.000 (1,9%)

Shalom: 29.000 (1,3%)

Últimas preguntas: 54.000 (2,3%)

El día del Señor: 184.000 (6,2%)

Pueblo de Dios: 86.000 (2,6%)

Pueblo de Dios: 65.000 (1,9%)

Zoom tendencias: 61.000 (1,7%)

Zoom tendencias: 76.000 (1,9%)

Flash moda: 66.000 (1,4%)

El escarabajo verde: 102.000 (1,9%)

Mi familia en la mochila. Ruta España: 120.000 (1,8%)

Saber y ganar: Fin de semana: 107.000 (1,3%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.763.000 (20,9%)

Telediario 1: 1.215.000 (14,5%)

Noticias Cuatro 1: 607.000 (9,3%)

laSexta Noticias 14h: 541.000 (8,1%)

Informativos Telecinco 15h: 571.000 (6,8%)

Prime Time

Telediario 2: 1.177.000 (13,9%)

Antena 3 Noticias 2: 1.160.000 (13,8%)

Informativos Telecinco 21h: 776.000 (9,4%)

Noticias Cuatro 2: 571.000 (7,9%)

laSexta Noticias 20h: 526.000 (7,3%)

RANKING

Diario: La 1 (11,8%), Antena 3 (10,1%), Telecinco (6,7%), Cuatro (6,4%), laSexta (5,4%), La 2 (3,6%).

Noticias relacionadas

Mensual: La 1 (19,8%), Antena 3 (11,2%), Telecinco (6,9%), Cuatro (5,6%), laSexta (4,8%), La 2 (3,7%).

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