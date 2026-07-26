'El show de Paz'
Yurena estalla contra Paz Padilla por una nueva traición en directo al nombrar a Leonardo Dantés: "No se podía mencionar"
La presentadora se disculpó con la artista por su actitud del pasado en 'Sálvame', pero un descuido de Roi Méndez a punto estuvo de paralizar por completo la entrevista
Máxima tensión en el plató de 'El show de Paz'. Aunque el reencuentro entre Paz Padilla y Yurena arrancó con un emotivo clima de perdón por el pasado de ambas en 'Sálvame', el programa estuvo a punto de saltar por los aires en el último minuto por un claro incumplimiento de las normas de la entrevista.
El colaborador Roi Méndez entraba en plató para poner el broche final dedicándole una composición musical a la invitada. Sin embargo, la sorpresa duró poco: en cuanto la letra pronunció nombres como los de la cantante Tamara o Leonardo Dantés, Yurena paralizó la actuación de golpe.
"Perdón, pero creo que esto se ha hablado. No se podía mencionar a ciertas personas… Algo tenía que ocurrir", espetaba la artista visiblemente molesta, poniendo los puntos sobre las íes en pleno directo al ver que se vulneraba una línea roja que había marcado previamente a la dirección.
Ante el evidente corte de rollo en plató, Paz Padilla tuvo que salir al rescate para dar explicaciones, justificando a Roi Méndez al asegurar que el extriunfito no tenía conocimiento de esta prohibición y logrando calmar las aguas para que la música pudiera terminar.
Un reencuentro ocho años después
La gaditana, que ha querido dejar claro desde el primer momento que ya no es la misma que capitaneaba 'Sálvame', arrancaba el encuentro con la intención de enmendar los errores del pasado. "Te quiero pedir perdón porque no vi a esa Yurena que estaba sufriendo tanto. Me dejé llevar por la industria del espectáculo", reconocía abiertamente la presentadora tras ver el documental de la cantante en Netflix.
A pesar de que Yurena aceptó las disculpas asegurando que el gesto la "honraba", no dudó en lanzarle un dardo a la conductora: "Muchas veces te has portado muy mal conmigo y me lo has hecho pasar mal". Un reproche al que Padilla respondía con total honestidad: "Hoy me avergüenzo de esa Paz Padilla. Esta Mari Paz que está aquí es más humana".
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