Gran Final
'La Voz Kids 2026' ya tiene ganador: Eduardo 'El Campanero' y Antonio Orozco se alzan con la victoria
El joven talent sevillano de 13 años conquista al público en una gala repleta de emociones, homenajes históricos y actuaciones estelares junto a grandes artistas de la industria
'La Voz Kids 2026' ha puesto el broche de oro a su edición más ajustada proclamando a su flamante vencedor: Eduardo 'El Campanero'. El aspirante del equipo de Antonio Orozco se ha hecho con el preciado trofeo tras encandilar a los espectadores en una velada final marcada por el altísimo nivel técnico y artístico de los ocho finalistas.
El arranque de la gala ya presagiaba una noche inolvidable. Pablo López fue el encargado de subir el telón interpretando su emotivo tema 'Como soy' arropado por todos los ganadores de la historia del formato en España, firmando un homenaje sin precedentes al legado del programa presentado por Eva González.
A lo largo de la velada, los dos representantes de cada equipo no solo defendieron sus bazas en solitario, sino que derrocharon complicidad con un plantel de invitados de lujo. Melody unió su voz a las de Triana y Evolett; Belén Aguilera hizo lo propio acompañando a Marco y Erick; Antoñito Molina desató la emoción junto a Leire y Eduardo; mientras que Leire Martínez protagonizó un instante mágico interpretando el clásico 'Jueves' al lado de Martina y Mía. La cita contó además con la visita estelar de Manuel Turizo y Lucas, ganador de la anterior entrega, que regresaron al plató para cantar juntos 'Mírame ahora'.
El punto álgido de la gala llegó con los esperados duelos finales entre los coaches y sus pupilos. Ana Mena brilló al lado de Marco, Edurne compartió escena con Martina, Luis Fonsi regaló una íntima versión de 'No me doy por vencido' junto a Evolett y Antonio Orozco hizo retumbar el plató cantando a dúo su himno 'Pedacitos de ti' con el propio Eduardo.
Con las votaciones del público vistas para sentencia, Eva González pronunciaba el nombre de Eduardo 'El Campanero' como el gran triunfador de la noche. El joven sevillano de 13 años, apasionado del flamenco y una de las personalidades más arrolladoras del certamen, culminaba así un camino impecable que coronaba a Orozco como el mentor victorioso de la temporada.
"Vaya manera de representar el flamenco de nuestra tierra, vas a cantar toda la vida", le dedicaba un emocionado Antoñito Molina tras conocerse el veredicto, mientras un orgulloso Orozco vaticinaba que "le espera una carrera brillante".
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