Isabel Durán vuelve a señalar a RTVE y denuncia un nuevo «veto» en 'Directo al grano'

Isabel Durán vuelve a alzar la voz contra RTVE. La comunicadora ha denunciado un nuevo supuesto veto en 'Directo al grano', asegurando que la dirección del programa la ha vuelto a dejar fuera de la escaleta sin facilitarle una justificación clara al respecto.

Según explica la propia periodista, durante todo el mes de julio ha intentado concretar las fechas de sus habituales colaboraciones en la cadena pública. Sin embargo, la respuesta por parte de la producción del espacio se ha limitado a explicaciones que Durán define como "excusas revestidas de cambios en la parrilla por el Tour o el Mundial".

Una coincidencia que considera sospechosa

La colaboradora sostiene que esta repentina salida de las pantallas de TVE no es fruto del azar. Para Durán, este movimiento vuelve a coincidir con el impacto de sus exclusivas periodísticas en El Debate, haciendo referencia directa al revuelo político generado por sus recientes informaciones sobre la Ley de Nietos.

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No es la primera vez que la periodista vive un episodio de estas características en el espacio de la corporación pública. El pasado mes de abril, Durán ya experimentó una situación similar al quedarse fuera del programa justo después de publicar un informe sobre las supuestas "grietas" introducidas en el sistema electoral tras la implementación del DNI digital. Poco después, la periodista volvió al programa de Marta Flich y Gonzalo Miró celebrando el "fin de la cancelación", sin embargo, durante estas semanas ha vuelto a quedarse si hueco en el espacio vespertino.