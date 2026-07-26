Ferreras suspende sus vacaciones por los incendios y se pone al frente de un especial que hoy ha modificado la parrilla de La Sexta

Los devastadores incendios que mantienen en vilo a Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha siguen modificando la programación habitual de las cadenas de televisión. Si ayer laSexta ofrecía un especial informativo matinal y La 1 hacía lo propio a última hora de la tarde, hoy Antonio García Ferreras ha suspendido sus vacaciones para ponerse al frente de una edición especial de 'Al Rojo Vivo'.

Así, esta mañana los espectadores de laSexta se sorprendían, primero viendo como se interrumpía la emisión de las reposiciones de 'Equipo de Investigación' y después viendo a Ferreras en el televisor en julio un domingo a eso de las 11:30 horas de la mañana.

"Buenos días. Situación de emergencia nacional con mando único en Madrid, en Castilla y León y Castilla La Mancha. Atención porque el fuego sigue sin estar controlado, está contenido en algunas zonas muy peligrosas, pero sigue sin estar controlado. En Madrid y en Ávila contenido pero activo y también una enorme preocupación en Toledo, muy preocupante la situación de la zona del Vall De Uxó en Castellón", decía el presentador al incio del especial.

"Ahora mismo en España tenemos más de 120.000 evacuados y desplazados, poblaciones enteras desalojadas, evacuadas o confinadas. Y decenas y decenas de miles de hectáreas absolutamente calcinadas. Aquí comienza esta programación especial de laSexta muy pendientes de estos incendios que tienen absolutamente en jaque a todos los servicios de extinción, se están volcando. El trabajo es absolutamente brutal y van a conocer ahora mismo cuál es la situación exacta", explicaba sobre la dimensión de la emergencia.

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Durante la mañana, Ferreras ha podido entrevistar a la secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones; a diferentes afectados por los incendios y hasta al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.