Sábado 25 de julio 2026
Audiencias TV ayer; 'La Voz Kids' lidera sin rival con su final y 'Fiesta' lidera la tarde con récord de temporada
'Hay una cosa que te quiero decir' resiste a la final del talent show, pero sigue sin alcanzar el doble dígito
'La Voz Kids 2026' ya tiene ganador: Eduardo 'El Campanero' y Antonio Orozco se alzan con la victoria
'La Voz Kids' concluyó anoche en Antena 3 su undécimo temporada alzando a Eduardo 'El Campanero' como ganador. Y lo hizo liderando sin rival en una cómoda noche donde fue la única oferta en alcanzar el doble dígito. Aun así, la final de la versión Kids del programa que lidera Eva González y que esta temporada ha contado con Ana Mena, Antonio Orozco, Edurne y Luis Fonsi como coaches, es la segunda con peor registro con un 15,4% y 1.034.000 espectadores.
Histórico finales de 'La Voz Kids'
Telecinco
La Voz Kids 1 (2014): 31,6% y 5.174.000
La Voz Kids 2 (2015): 31,9% y 4.944.000
La Voz Kids 3 (2017): 27,9% y 3.728.000
La Voz Kids 4 (2017): 27,8% y 3.411.000
Antena 3
La Voz Kids 5 (2019): 13% y 1.828.000
La Voz Kids 6 (2021): 18,4% y 1.761.000
La Voz Kids 7 (2022): 19,7% y 1.551.000
La Voz Kids 8 (2023): 17,2% y 1.253.000
La Voz Kids 9 (2024): 17% y 1.174.000
La Voz Kids 10 (2025): 17,3% y 1.180.000
La Voz Kids 11 (2026): 15,4% y 1.034.000
Por su parte, 'Hay una cosa que te quiero decir' aguanta y resiste con datos similares a los que lleva cosechando en esta temporada. El programa de Jorge Javier Vázquez logró un 9% y 556.000 seguidores, sin alcanzar aun los dos dígitos.
Por la tarde, 'Fiesta' vive uno de sus mejores momentos en Telecinco y vuelve a marcar récord de temporada. El programa liderado por Emma García disfruta de su nuevo horario liderando la tarde con un estupendo 10,7% y 744.000 fieles.
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