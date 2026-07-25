'De viernes'
Terelu Campos aclara la verdad sobre la casa de su madre en '¡De viernes!' y señala al familiar de Makoke: "Hizo fotos clandestinas"
Makoke defiende al responsable del polémico anuncio inmobiliario mientras Terelu insiste en que la vivienda jamás ha estado oficialmente a la venta
El clan Campos vuelve a estar en el centro de la polémica, y esta vez el choque de trenes ha tenido lugar en pleno directo de '¡De viernes!'. Makoke y Terelu Campos se han visto las caras para ajustar cuentas tras las revelaciones vertidas en 'Fiesta', donde la colaboradora destapó su vínculo familiar con Nacho Picatoste, la persona responsable de publicar en un portal inmobiliario el anuncio de la casa que María Teresa Campos poseía en Málaga.
Por un lado, Terelu Campos se ha mostrado tajante desde el primer momento, insistiendo en que la vivienda jamás ha estado en venta ni se ha ofertado a través de ninguna agencia. Según la hija de la mítica comunicadora, la familia ha sido víctima de un engaño tras mostrar la propiedad únicamente a un particular. La versión de Makoke, sin embargo, desmiente categóricamente esta postura: "La casa estaba en venta y ha ido gente a verla con el consentimiento de ellas", aseguraba con rotundidad.
Makoke, que no ha dudado en salir en defensa de Picatoste —marido de su prima—, ha acusado directamente a la familia de marear la perdiz y ofrecer contradicciones sobre lo sucedido. "Habéis contado tres versiones distintas. ¿Por qué no quieres que se sepa que está en venta? No tiene nada de malo", le ha reprochado cara a cara en el plató de Telecinco, sosteniendo que le consta por varias fuentes de Málaga que la intención de vender la casa era real.
La respuesta de Terelu no se ha hecho esperar, señalando directamente al familiar de la colaboradora como el único culpable del conflicto mediático: "Esto ocurre porque hay una persona que pone unas fotos que hace clandestinamente de una casa y las cuelga en un portal sin permiso de nadie. Si esto no hubiera ocurrido, nada hubiera pasado".
Aunque la madre de Anita Matamoros ha terminado admitiendo que su familiar cometió la torpeza de no revisar si las imágenes estaban "tuneadas" antes de subirlas a internet, se ha mantenido firme en su convicción de que el clan Campos era plenamente consciente de la operación inmobiliaria y que el anuncio no salió de la nada.
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