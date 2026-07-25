'La Voz Kids' ya tiene a sus 8 finalistas: así quedan los equipos para la gran final

'La Voz Kids' afronta su recta final en Antena 3 tras una semifinal de infarto donde las emociones han estado a flor de piel. Edurne, Ana Mena, Luis Fonsi y Antonio Orozco han sudado la gota gorda para tomar sus últimas decisiones, pero la suerte ya está echada: el público y los coaches han dictado sentencia y ya conocemos a las ocho grandes voces que lucharán por la victoria en el talent show.

Así han quedado configurados los equipos para la gala definitiva de este sábado:

Equipo Ana Mena

Erick: El gaditano de 11 años volvió a enamorar a todos y se convirtió en el indiscutible favorito de los espectadores para estar en la final.

Marco Lahoz: Tras una noche agridulce para su equipo, la artista malagueña apostó fuerte por su paisano de 15 años para ocupar la última plaza.

Equipo Antonio Orozco

Eduardo 'El Campanero': El sevillano de 13 años, que deslumbró desde las Audiciones a Ciegas, encandiló al público y firmó un pase estelar.

Leire Cornejo: Orozco completó su propuesta decantándose por la espectacular evolución de la joven artista.

Equipo Edurne

Mía Arias: Con solo 10 años y una capacidad de emocionar única, la pequeña fue la más votada por la grada de forma rotunda.

Martina Castells: Edurne otorgó el último billete a la barcelonesa de 13 años, de quien quiso destacar la "voz espectacular" que posee.

Equipo Luis Fonsi

Evolett: La madrileña de 14 años arrasó en la votación del público presente en plató tras consolidarse como uno de los grandes pesos pesados del programa.

Triana: El puertorriqueño no dudó en otorgar su pase directo a esta talentosa cordobesa de tan solo 7 años.

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Este sábado, las ocho mejores voces de la edición se subirán por última vez al escenario de Antena 3 para coronar al gran ganador de 'La Voz Kids'.