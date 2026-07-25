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Viernes 24 de julio 2026

Audiencias TV ayer: 'La Voz Kids' lidera con récord en su semifinal y 'De viernes' coge aire sin 'Tu cara me suena'

El Tour de Francia arrasa con una de sus etapas finales en La 2 y se sitúa por encima del 12%

'La Voz Kids' / 'De viernes'

'La Voz Kids' / 'De viernes' / ANTENA 3 / TELECINCO

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Redacción Yotele

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Madrid
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PRIME TIME

Antena 3

La Voz Kids: 14,9% y 1.030.000

Telecinco

De viernes: 7,2% y 586.000 / 12,2% y 758.000

La 1

Viaje al centro de la tele: 7,7% y 518.000

Cuatro

First Dates: 6,5% y 510.000

El Blockbuster: The mauritanian: 6,5% y 481.000

laSexta

laSexta Clave: 4,7% y 347.000

laSexta Columna: 6% y 483.000

Equipo de Investigación: 4,7% y 393.000 / 4,2% y 261.000

La 2

Trivial Pursuit: 3,4% y 256.000

Cifras y letras: 5,7% y 465.000

Plano general: 1,8% y 154.000

Historia de nuestro cine: 4,3% y 263.000

LATE NIGHT

Antena 3

La Voz kids: 10,3% y 296.000

laSexta

Equipo de Investigación: 5,5% y 195.000 / 4,7% y 101.000

Cuatro

Cine Cuatro: Enemigos.ecks contra sever: 4,8% y 171.000

La 1

Informativos 24h: 4,9% y 141.000

Diario América 24h: 4,2% y 92.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 12,5% y 1.105.000

Yas verano: 8,6% y 641.000

Pasapalabra: 16,6% y 1.143.000

La 1

Directo al grano: 10,6% y 917.000

Valle Salvaje: 8,9% y 671.000

La Promesa: 11,6% y 808.000

Malas Lenguas: 11,4% y 764.000

Aquí la tierra: 10,7% y 740.000

Telecinco

Amor...o lo que surja: 5% y 444.000

El verano se mueve: 7% y 570.000

De lunes a viernes: 8,8% y 618.000

Allá Tú: 11,4% y 779.000

Cuatro

Todo es mentira: 7% y 592.000

Lo sabe, no lo sabe: 6,1% y 419.000

La 2

El cazador: 2,6% y 220.000

Saber y ganar: 6,5% y 585.000

Tour de Francia: 12,6% y 1.082.000

Malas lenguas: 8,9% y 654.000

Carreteras extremas: 2,9% y 195.000

Jeopardy: 1,8% y 121.000

laSexta

Zapeando: 5,5% y 482.000

Más vale tarde: 5,6% y 410.000

MAÑANA

LA 1

La Hora de La 1: 19,7% y 354.000

Mañaneros 360: 16,5% y 500.000 / 12,4% y 908.000

Antena 3

Espejo Público: 10,6% y 260.000

Cocina Abierta de Joseba Arguiñano: 13,9% y 669.000

La ruleta de la suerte: 19,2% y 1.319.000

Telecinco

La mirada crítica: 13,8% y 263.000

Vamos a ver: 9,5% y 262.000

El precio justo: 8,2% y 515.000

laSexta

Aruser@s Fresh: 8,4% y 162.000

Al Rojo Vivo: 7,2% y 255.000

Cuatro

Alerta Cobra: 1,7% y 21.000 / 1,9% y 32.000 / 2,3% y 47.000

En boca de todos: 7,7% y 235.000

La 2

Curro Jiménez: 3,7% y 142.000

El cazador: 1,8% y 104.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 21,6% y 1.890.000

Telediario 1: 15,1% y 1.318.000

Informativos Telecinco 15H: 7,8% y 680.000

Noticias Cuatro 1: 10,3% y 679.000

laSexta Noticias 14H: 7,5% y 554.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 17,8% y 1.349.000

Telediario 2: 13,3% y 1.002.000

Informativos Telecinco 21H: 9,5% y 715.000

laSexta Noticias 20H: 7,1% y 483.000

Noticias Cuatro 2: 6,5% y 443.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (13,1%), La 1 (11,4%), Telecinco (8,9%), Cuatro (6,3%), laSexta (5,5%), La 2 (5,2%).

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Mes: La 1 (20,4%), Antena 3 (11,2%), Telecinco (6,9%), Cuatro (5,6%), laSexta (4,8%), La 2 (3,7%).

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