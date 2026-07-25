Viernes 24 de julio 2026
Audiencias TV ayer: 'La Voz Kids' lidera con récord en su semifinal y 'De viernes' coge aire sin 'Tu cara me suena'
El Tour de Francia arrasa con una de sus etapas finales en La 2 y se sitúa por encima del 12%
PRIME TIME
Antena 3
La Voz Kids: 14,9% y 1.030.000
Telecinco
De viernes: 7,2% y 586.000 / 12,2% y 758.000
La 1
Viaje al centro de la tele: 7,7% y 518.000
Cuatro
First Dates: 6,5% y 510.000
El Blockbuster: The mauritanian: 6,5% y 481.000
laSexta
laSexta Clave: 4,7% y 347.000
laSexta Columna: 6% y 483.000
Equipo de Investigación: 4,7% y 393.000 / 4,2% y 261.000
La 2
Trivial Pursuit: 3,4% y 256.000
Cifras y letras: 5,7% y 465.000
Plano general: 1,8% y 154.000
Historia de nuestro cine: 4,3% y 263.000
LATE NIGHT
Antena 3
La Voz kids: 10,3% y 296.000
laSexta
Equipo de Investigación: 5,5% y 195.000 / 4,7% y 101.000
Cuatro
Cine Cuatro: Enemigos.ecks contra sever: 4,8% y 171.000
La 1
Informativos 24h: 4,9% y 141.000
Diario América 24h: 4,2% y 92.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 12,5% y 1.105.000
Yas verano: 8,6% y 641.000
Pasapalabra: 16,6% y 1.143.000
La 1
Directo al grano: 10,6% y 917.000
Valle Salvaje: 8,9% y 671.000
La Promesa: 11,6% y 808.000
Malas Lenguas: 11,4% y 764.000
Aquí la tierra: 10,7% y 740.000
Telecinco
Amor...o lo que surja: 5% y 444.000
El verano se mueve: 7% y 570.000
De lunes a viernes: 8,8% y 618.000
Allá Tú: 11,4% y 779.000
Cuatro
Todo es mentira: 7% y 592.000
Lo sabe, no lo sabe: 6,1% y 419.000
La 2
El cazador: 2,6% y 220.000
Saber y ganar: 6,5% y 585.000
Tour de Francia: 12,6% y 1.082.000
Malas lenguas: 8,9% y 654.000
Carreteras extremas: 2,9% y 195.000
Jeopardy: 1,8% y 121.000
laSexta
Zapeando: 5,5% y 482.000
Más vale tarde: 5,6% y 410.000
MAÑANA
LA 1
La Hora de La 1: 19,7% y 354.000
Mañaneros 360: 16,5% y 500.000 / 12,4% y 908.000
Antena 3
Espejo Público: 10,6% y 260.000
Cocina Abierta de Joseba Arguiñano: 13,9% y 669.000
La ruleta de la suerte: 19,2% y 1.319.000
Telecinco
La mirada crítica: 13,8% y 263.000
Vamos a ver: 9,5% y 262.000
El precio justo: 8,2% y 515.000
laSexta
Aruser@s Fresh: 8,4% y 162.000
Al Rojo Vivo: 7,2% y 255.000
Cuatro
Alerta Cobra: 1,7% y 21.000 / 1,9% y 32.000 / 2,3% y 47.000
En boca de todos: 7,7% y 235.000
La 2
Curro Jiménez: 3,7% y 142.000
El cazador: 1,8% y 104.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 21,6% y 1.890.000
Telediario 1: 15,1% y 1.318.000
Informativos Telecinco 15H: 7,8% y 680.000
Noticias Cuatro 1: 10,3% y 679.000
laSexta Noticias 14H: 7,5% y 554.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 17,8% y 1.349.000
Telediario 2: 13,3% y 1.002.000
Informativos Telecinco 21H: 9,5% y 715.000
laSexta Noticias 20H: 7,1% y 483.000
Noticias Cuatro 2: 6,5% y 443.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (13,1%), La 1 (11,4%), Telecinco (8,9%), Cuatro (6,3%), laSexta (5,5%), La 2 (5,2%).
Mes: La 1 (20,4%), Antena 3 (11,2%), Telecinco (6,9%), Cuatro (5,6%), laSexta (4,8%), La 2 (3,7%).
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