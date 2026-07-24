Cambios de programación
Telecinco cancela 'Amor… ¡o lo que surja!' de manera fulminante por su baja audiencia: reestructuración de las tardes tras el adiós de Carlos Lozano
El dating show producido por Bulldog TV se despide tras no haber convencido a los espectadores.
Carlos Lozano dice adiós a las tardes de Telecinco. La cadena de Mediaset ha decidido cancelar 'Amor… ¡o lo que surja' de manera fulminante, como consecuencia de sus bajos datos de audiencia. Su último programa se emitirá el viernes 31 de julio. De esta manera, Las tardes de la emisora se reestructuran de manera obligada, con el adelantanto y ampliación de 'El verano se mueve, con Ion Aramendi, a las 15:55 horas, que pasa a durar casi dos horas. A continuación, 'De Lunes a Viernes' también amplía su horario y pasa a comenzar más pronto, a la 17:45 horas.
Así quedan las tardes de Telecinco a partir del 3 de agosto:
15.55 horas - 'El verano se mueve'
17:45 horas - 'De Lunes a Viernes’
20:00 horas - '¡Allá tú!'
- Sandra y José, padres de 4 hijos, sobre su vida en el bosque: 'Nuestros hijos no van a la escuela, sino que los educamos en casa
- El juez Peinado sigue con el pasaporte de Begoña Gómez pese a que la Audiencia de Madrid le ordenó que lo devolviera
- Última hora, en directo, de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas del caso David Sánchez, Begoña Gómez, Zapatero, Leire Díez y toda la trama PSOE
- ¿Cuándo entra en vigor la ley antitabaco? ¿Se podrá fumar este verano en las terrazas?
- La ayudante de la terapeuta de los Andic pide ser 'testigo protegido
- Ábalos presenta una queja ante el juez porque un perro de vigilancia frustró un vis a vis con su pareja
- Ocho heridos por una deflagración de gas en los accesos del metro de Plaça de Sants de Barcelona
- ¿Qué ha pasado en la Plaça de Sants de Barcelona? Última hora de la fuga de gas y el incendio en los accesos al metro