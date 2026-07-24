Samantha Ballantines implora con éxito a Tinet Rubira que le haga un casting para la próxima edición de 'Tu cara me suena': "Está garantizado"

Tener la posibilidad de que te hagan una prueba para concursar en 'Tu cara me suena' es uno de los retos que muchos artistas y rostros de televisión se plantean cada año con la llegada del verano. El exitoso talent musical de Antena 3, producido por Gestmusic (Banijay Iberia) afrontará la próxima temporada su edición número 14, con el cada vez más complicado reto de volver a sorprender a los espectadores.

Y el equipo del concurso, capitaneado por Tinet Rubira y Noemí Galera (directora de casting de la productora) ya ha comenzado a preparar el proceso de selección, que comenzará en otoño con las primeras audiciones. Y como no es precisamente fácil acceder, cualquier vía es buena para intentar llegar a su máximo responsable.

Esto es lo que debió pensar Samantha Ballantines, participante de 'Drag Race España' y más recientemente de 'Top chef: dulces y famosos', que no dejó escapar la oportunidad de dirigirse a Tinet Rubira en redes sociales, aprovechando que el productor suele ser bastante activo, y pedirle una oportunidad par demostrar su talento. Precisamente esta semana, el productor quiso pedirle a sus seguidores que le contaran a quien le gustaría ver en la próxima edición de 'Tu cara me suena'. "A mí", le dijo ella entre decenas de respuestas.

Como su comentario pasó desapercibido y no le respondía, Samantha, ni corta ni perezosa, le puso un nuevo mensaje, esta vez citándole y casi rogándole una oportunidad: "¡Hola, Tinet! ¿Qué pasa, corazón? ¿Todo bien? Te quería comentar una cosa... ¿281 likes son suficientes como para al menos hacer un casting para TCMS 14? Gracias bonito", le escribió.

Y en esta ocasión, su mensaje sí tuvo efecto y con resultado positivo. Gracias a su atrevimiento, simpatía y descaro, le dio un pase directo para que pueda demostrar todo su talento ante el equipo del programa: "El casting está garantizado. En cuanto empecemos en septiembre, te llamamos. Vete grabando algunas imitaciones con el móvil este verano".

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Y ella te respondió agradecida: "Te tomo la palabra y me pongo manos a la obra". Ahora queda por ver cómo se le da a Samantha su prueba e selección y si logra superarla, para llegar a formar parte del casting final de la próxima edición de 'Tu cara me suena'.