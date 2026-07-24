Audiencias TV ayer: 'Mañaneros' arrasa con la entrevista a Zapatero y 'El perro andaluz' muerde con más fuerza

'Mañaneros 360' recibió ayer en plató a José Luis Rodríguez Zapatero en plena causa por el rescate a Plus Ultra. El programa de Javier Ruiz aprovechó la primera entrevista del expresidente desde que fue imputado y cosecha un enorme 18,9% y 608.000 espectadores.

Por la noche, Manu Sánchez hace lo propio y eleva el tono de su ladrido para lograr un 12,6% y 896.000 seguidores en la nueva entrega de 'El perro andaluz', que además, lidera la noche.

La tarde de ayer le sentó bastante bien a Telecinco gracias a los máximos históricos de 'De lunes a viernes' y 'El verano se mueve'. El programa de Bea Archidona y Santi Acosta logra un 9,1%, mientras que el de Ion Aramendi se hace con el 7,2%.

PRIME TIME

La 1

Viaje al centro de la tele: 11% y 1.006.000 / 13,8% y 1.296.000

El perro andaluz: 12,6% y 896.000

Telecinco

First Dates: Summer: 9% y 832.000

Ella, maldita alma: 6,4% y 404.000

Antena 3

El Hormiguero: 8,3% y 773.000

Padre no hay más que uno: 8,3% y 677.000 / 7,9% y 549.000

Cuatro

First Dates: 4,4% y 370.000

Horizonte: 8,6% y 797.000 / 10,9% y 685.000

laSexta

laSexta Clave: 4,3% y 344.000

El Intermedio: 3,5% y 327.000

El Taquillazo: 3,7% y 226.000

La 2

Trivial Pursuit: 4,8% y 401.000

Cifras y letras: 5,8% y 535.000

El cine de La 2: 2,9% y 229.000

LATE NIGHT

Cuatro

Callejeros: 7,3% y 172.000

La 1

El perro andaluz: 6% y 169.000

Telecinco

Ella, maldita alma: 5,8% y 172.000

Antena 3

Allí Abajo: 5,7% y 236.000 / 4,6% y 89.000

laSexta

Cine: El testimonio de una madre: 4,5% y 102.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 12,8% y 1.087.000

Yas verano: 10,4% y 726.000

Pasapalabra: 17,6% y 1.274.000

La 1

Tour De Francia: 12,7% y 1.060.000

Directo al grano: 9% y 618.000

Malas lenguas: 10,7% y 714.000

Aquí la tierra: 11,5% y 832.000

Telecinco

Amor...o lo que surja: 5,8% y 497.000

El verano se mueve: 7,9% y 594.000

De lunes a viernes: 9,1% y 608.000

Allá tú: 9,9% y 700.000

Cuatro

Todo es mentira: 6,6% y 528.000

Lo sabe, no lo sabe: 5,9% y 392.000

laSexta

Zapeando: 5,8% y 485.000

Más Vale Tarde: 6,2% y 431.000

La 2

El cazador: 2,7% y 229.000

Saber y ganar: 6,3% y 551.000

Grandes Documentales: 3,9% y 316.000

Malas lenguas: 7,2% y 492.000

Carreteras extremas: 2,9% y 192.000

Jeopardy: 1,8% y 132.000

MAÑANA

La 1

La Hora de La 1: 19,9% y 359.000

Mañaneros 360: 18,9% y 608.000 / 12,9% y 984.000

Antena 3

Espejo Público: 10,9% y 279.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 14,8% y 736.000

La ruleta de la suerte: 20,4% y 1.452.000

Telecinco

La mirada crítica: 12,8% y 246.000

Vamos a ver: 9,3% y 278.000

El precio justo: 8,2% y 538.000

laSexta

Aruser@s Fresh: 9,1% y 180.000

Al rojo vivo: 7,1% y 265.000

Cuatro

Alerta Cobra: 2% y 24.000 / 2,4% y 40.000 / 1,7% y 34.000

En noca de todos: 8,1% y 280.000

La 2

Curro Jiménez: 4% y 153.000

El Cazador: 2% y 123.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 21,2% y 1.860.000

Telediario 1: 14,2% y 1.234.000

Informativos Telecinco 15H: 9% y 785.000

Noticias Cuatro 1: 8% y 550.000

laSexta Noticias 14H: 6,4% y 490.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 18,6% y 1.520.000

Telediario 2: 12,4% y 1.008.000

Informativos Telecinco 21H: 8,3% y 673.000

laSexta Noticias 20H: 7,2% y 498.000

Noticias Cuatro 2: 5,3% y 369.000

RÁNKING

Diario: La 1 (12,7%), Antena 3 (12%), Telecinco (8%), Cuatro (6,7%), Cuatro (5,4%), La 2 (4%).

Noticias relacionadas

Mes: La 1 (20,8%), Antena 3 (11,1%), Telecinco (6,8%), Cuatro (5,5%), laSexta (4,7%), La 2 (3,6%).