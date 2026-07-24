Jueves 23 de julio 2026
Audiencias TV ayer: 'Mañaneros' arrasa con la entrevista a Zapatero y 'El perro andaluz' muerde con más fuerza
Máximos para 'De lunes a viernes' y 'El verano se mueve', que impulsan laee2m2
'Mañaneros 360' recibió ayer en plató a José Luis Rodríguez Zapatero en plena causa por el rescate a Plus Ultra. El programa de Javier Ruiz aprovechó la primera entrevista del expresidente desde que fue imputado y cosecha un enorme 18,9% y 608.000 espectadores.
Por la noche, Manu Sánchez hace lo propio y eleva el tono de su ladrido para lograr un 12,6% y 896.000 seguidores en la nueva entrega de 'El perro andaluz', que además, lidera la noche.
La tarde de ayer le sentó bastante bien a Telecinco gracias a los máximos históricos de 'De lunes a viernes' y 'El verano se mueve'. El programa de Bea Archidona y Santi Acosta logra un 9,1%, mientras que el de Ion Aramendi se hace con el 7,2%.
PRIME TIME
La 1
Viaje al centro de la tele: 11% y 1.006.000 / 13,8% y 1.296.000
El perro andaluz: 12,6% y 896.000
Telecinco
First Dates: Summer: 9% y 832.000
Ella, maldita alma: 6,4% y 404.000
Antena 3
El Hormiguero: 8,3% y 773.000
Padre no hay más que uno: 8,3% y 677.000 / 7,9% y 549.000
Cuatro
First Dates: 4,4% y 370.000
Horizonte: 8,6% y 797.000 / 10,9% y 685.000
laSexta
laSexta Clave: 4,3% y 344.000
El Intermedio: 3,5% y 327.000
El Taquillazo: 3,7% y 226.000
La 2
Trivial Pursuit: 4,8% y 401.000
Cifras y letras: 5,8% y 535.000
El cine de La 2: 2,9% y 229.000
LATE NIGHT
Cuatro
Callejeros: 7,3% y 172.000
La 1
El perro andaluz: 6% y 169.000
Telecinco
Ella, maldita alma: 5,8% y 172.000
Antena 3
Allí Abajo: 5,7% y 236.000 / 4,6% y 89.000
laSexta
Cine: El testimonio de una madre: 4,5% y 102.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 12,8% y 1.087.000
Yas verano: 10,4% y 726.000
Pasapalabra: 17,6% y 1.274.000
La 1
Tour De Francia: 12,7% y 1.060.000
Directo al grano: 9% y 618.000
Malas lenguas: 10,7% y 714.000
Aquí la tierra: 11,5% y 832.000
Telecinco
Amor...o lo que surja: 5,8% y 497.000
El verano se mueve: 7,9% y 594.000
De lunes a viernes: 9,1% y 608.000
Allá tú: 9,9% y 700.000
Cuatro
Todo es mentira: 6,6% y 528.000
Lo sabe, no lo sabe: 5,9% y 392.000
laSexta
Zapeando: 5,8% y 485.000
Más Vale Tarde: 6,2% y 431.000
La 2
El cazador: 2,7% y 229.000
Saber y ganar: 6,3% y 551.000
Grandes Documentales: 3,9% y 316.000
Malas lenguas: 7,2% y 492.000
Carreteras extremas: 2,9% y 192.000
Jeopardy: 1,8% y 132.000
MAÑANA
La 1
La Hora de La 1: 19,9% y 359.000
Mañaneros 360: 18,9% y 608.000 / 12,9% y 984.000
Antena 3
Espejo Público: 10,9% y 279.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 14,8% y 736.000
La ruleta de la suerte: 20,4% y 1.452.000
Telecinco
La mirada crítica: 12,8% y 246.000
Vamos a ver: 9,3% y 278.000
El precio justo: 8,2% y 538.000
laSexta
Aruser@s Fresh: 9,1% y 180.000
Al rojo vivo: 7,1% y 265.000
Cuatro
Alerta Cobra: 2% y 24.000 / 2,4% y 40.000 / 1,7% y 34.000
En noca de todos: 8,1% y 280.000
La 2
Curro Jiménez: 4% y 153.000
El Cazador: 2% y 123.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 21,2% y 1.860.000
Telediario 1: 14,2% y 1.234.000
Informativos Telecinco 15H: 9% y 785.000
Noticias Cuatro 1: 8% y 550.000
laSexta Noticias 14H: 6,4% y 490.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 18,6% y 1.520.000
Telediario 2: 12,4% y 1.008.000
Informativos Telecinco 21H: 8,3% y 673.000
laSexta Noticias 20H: 7,2% y 498.000
Noticias Cuatro 2: 5,3% y 369.000
RÁNKING
Diario: La 1 (12,7%), Antena 3 (12%), Telecinco (8%), Cuatro (6,7%), Cuatro (5,4%), La 2 (4%).
Mes: La 1 (20,8%), Antena 3 (11,1%), Telecinco (6,8%), Cuatro (5,5%), laSexta (4,7%), La 2 (3,6%).
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