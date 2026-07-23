Javier Ruiz alza la voz y denuncia las presiones del PP y Vox antes de su entrevista a Zapatero: "Déjennos trabajar"

Javier Ruiz, uno de los rostros y voces más analíticos de la información en televisión, ha alzado la voz de forma tajante antes de arrancar su entrevista con el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero en 'Mañaneros 360'. Ante la lluvia de sospechas y ataques preventivos vertidos desde la oposición, el comunicador no ha dudado en parar los pies a las formaciones políticas con un discurso directo y sin cortapisas.

Ruiz ha querido desmentir rotundamente cualquier tipo de pacto previo sobre el contenido de la charla, marcando una clara línea roja entre el trabajo periodístico y la contienda de los partidos.

"No se pueden imaginar las presiones de PP y Vox"

Lejos de morderse la lengua, el periodista denunció públicamente las maniobras de la derecha y la extrema derecha para condicionar la percepción pública del encuentro antes incluso de que este tuviera lugar: "No se ha pactado esta entrevista, no se ha pasteleado, no hay más criterio que el periodístico y no ha habido presiones del Gobierno. Pero no se pueden ustedes imaginar las presiones que está habiendo por parte del PP y Vox, que están haciéndose literalmente un Arcadi Espada dictando el partido antes de que se haya jugado".

Ruiz reprochó que se esté juzgando el tono de las preguntas antes de formular una sola: "Están diciendo cómo de blando o duro ha sido esto antes de que se haya hecho una sola pregunta. Por favor, no empujen".

Un alegato en defensa de la libertad periodística

Visiblemente molesto por los intentos de injerencia, el presentador lanzó una petición desesperada al estamento político para que dejen trabajar a los profesionales con rigor e independencia, al margen de los intereses partidistas.

"Entendemos las presiones, los deseos y cómo se saliva en la política. Dejen a los periodistas hacer su trabajo, déjennos, suéltennos el brazo. Hoy Zapatero y hoy los criterios aquí son puramente periodísticos. Beneficien a quien beneficien y perjudiquen a quien perjudiquen. Por favor, no empujen".

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Con este contundente aviso para navegantes, Javier Ruiz dejó claro en el programa matinal de TVE que la independencia editorial está por encima de las trincheras políticas, defendiendo el periodismo libre de dictados y presiones externas.