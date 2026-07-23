Miércoles 22 de julio 2026
Audiencias TV ayer: Can Yaman llega líder a Telecinco, 'La mirada crítica' anota máximo y 'Maestros de la Costura Celebrity' pierde fuelle sin el fútbol
'Salta' sigue en horas bajas, 'Viaje al centro de la tele' lidera el access y el Tour de Francia continúa impulsando a La 2
Can Yaman volvió anoche a Telecinco protagonizando la serie 'Sandokan'. El actor turco y el resto del reparto le dan una alegría al canal de Mediaset y lideran la noche con un 11,8% y 738.000 espectadores en el promedio de sus dos primeros capítulos.
Vence a 'Maestros de la Costura Celebrity', que sin el fútbol como telonero pierde todo el fuelle y vuelve al undígito. El talent show de Raquel Sánchez Silva pasa de cosechar su máximo histórico a conformarse con un 9,3% y 577.000 seguidores en su quinta gala.
En el access, 'Viaje al centro de la tele' convence a la audiencia y se consolida como la oferta líder de su franja, promediando un 11,7% y 1.116.000 televidentes en sus dos entregas.
En La 2, el Tour de Francia sigue impulsando al canal en la sobremesa y la 17° etapa de ayer se alzó hasta un gran 8,3% y 1.323.000 fieles.
Por la mañana, 'La mirada crítica' da un golpe sobre la mesa y firma máximo con un brillante 16% y 301.000 apoyos a primera hora de la mañana.
PRIME TIME
La 1
Viaje al centro de la tele: 10,6% y 986.000 / 13,2% y 1.278.000
Maestros de la Costura Celebrity: 9,3% y 577.000
Telecinco
First Dates: Summer: 10,1% y 958.000
Sandokan: 11,4% y 871.000 / 12,5% y
Antena 3
El Hormiguero: 8,5% y 811.000
Salta: 8,4% y 548.000
Cuatro
Horizonte: 8,4% y 795.000
Viajeros Cuatro: 5,6% y 389.000
laSexta
laSexta Clave: 4% y 321.000
El Intermedio: 4% y 378.000
Lo que la verdad esconde: 5,2% y 251.000
La 2
Trivial Pursui: 4,9% y 408.000
Cifras y letras: 5,9% y 550.000
Documaster: 2,4% y 192.000
LATE NIGHT
Telecinco
First Dates: Summer: 7,1% y 205.000
Antena 3
Salta: 7,5% y 192.000
La 1
Make up stars drag: 6,3% y 135.000
Cuarto
Viajeros Cuatro: 4,5% y 165.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 13,7% y 1.186.000
Yas verano: 9,3% y 673.000
Pasapalabra: 17,2% y 1.245.000
La 1
Directo al grano: 12,2% y 1.009.000
Valle Salvaje: 11,5% y 833.000
La Promesa: 13,8% y 970.000
Malas lenguas: 11,1% y 758.000
Aquí la tierra: 11,7% y 853.000
Telecinco
Amor...o lo que surja: 5,3% y 453.000
El verano se mueve: 6,6% y 504.000
De lunes a viernes: 8,5% y 595.000
Allá tú: 10,2% y 727.000
laSexta
Zapeando: 6,5% y 555.000
Más Vale tarde: 5,7% y 411.000
Cuatro
Todo es mentira: 6,4% y 522.000
Lo sabe, no lo sabe: 5,6% y 389.000
La 2
El cazador: 2,1% y 181.000
Saber y ganar: 6% y 543.000
Tour de Francia: 8,3% y 686.000 / 6,9% y 527.000
Malas lenguas: 7,2% y 513.000
Carreteras extremas: 2,8% y 187.000
Jeopardy: 2,1% y 155.000
MAÑANA
La 1
La Hora de La 1: 21,1% y 372.000
Mañaneros 360: 17,2% y 531.000 / 13,2% y 1.031.000
Antena 3
Espejo Público: 10,8% y 269.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 16,1% y 788.000
La ruleta de la suerte: 20,7% y 1.500.000
Telecinco
La mirada crítica: 16% y 301.000
Vamos a ver: 10,4% y 295.000
El precio justo: 6,9% y 457.000
laSexta
Aruser@s Fresh: 8,4% y 163.000
Al rojo vivo: 7,5% y 677.000
Cuatro
Alerta Cobra: 1,5% y 24.000 / 1,8% y 37.000
En boca de todos: 8,2% y 253.000
La 2
Curro Jiménez: 2,8% y 102.000
El cazador: 1,3% y 78.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 20,4% y 1.872.000
Telediario 1: 14,8% y 1.353.000
Informativos Telecinco 15H: 8,5% y 776.000
Noticias Cuatro 1: 7,7% y 539.000
laSexta Noticias 14H: 6,5% y 524.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 18,4% y 1.506.000
Telediario 2: 13,3% y 1.081.000
Informativos Telecinco 21H: 8% y 644.000
laSexta Noticias 20H: 7,2% y 505.000
Noticias Cuatro 2: 5,1% y 356.000
RÁNKING
Diario: La 1 (12,8%), Antena 3 (12,1%), Telecinco (8,5%), Cuatro (6%), laSexta (5,5%), La 2 (4,2%).
Mes: La 1 (21,1%), Antena 3 (11,1%), Telecinco (6,8%), Cuatro (5,5%), laSexta (4,7%), La 2 (3,6%).
*En elaboración.
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