Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bebé maltratadoEntrevista ZapateroFuga gas SantsCalorBarcelonaCaso AndicÁbalosAvión Canarias
instagramlinkedin

Finanzas

Atresmedia dispara sus ingresos a 520 millones en el primer semestre de 2026 y encadena 9 semestres de liderazgo

El grupo audiovisual crece un 2,6% en facturación, apoyado en el dominio indiscutible de Antena 3 en audiencias, el tirón de atresplayer y el impulso del cine con 'Torrente, presidente'

Archivo - Letras y logo de Atresmedia en lo alto de la sede del grupo de comunicación Atresmedia en San Sebastián de los Reyes, en Madrid (España)

Archivo - Letras y logo de Atresmedia en lo alto de la sede del grupo de comunicación Atresmedia en San Sebastián de los Reyes, en Madrid (España) / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Atresmedia vuelve a sacar músculo financiero y de audiencia en la primera mitad del año. El grupo audiovisual ha hecho públicos sus resultados económicos del primer semestre de 2026, registrando unos ingresos netos de 520,0 millones de euros, lo que representa un incremento del 2,6% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

El Resultado Bruto de Explotación (EBITDA) se sitúa en los 87,1 millones de euros, mejorando en 2,1 millones la cifra de 2025. Unas cuentas sólidas respaldadas por el crecimiento de la inversión publicitaria total y una posición financiera neta positiva de 70,2 millones de euros.

Antena 3 firma 9 semestres consecutivos como la televisión más vista

En el terreno del negocio audiovisual, la facturación asciende a 481,2 millones de euros. La compañía apuntala su liderazgo de audiencias cerrando el primer semestre de 2026 con un 25,4% de cuota de pantalla, logrando una ventaja de 2,4 puntos sobre Mediaset (23,0%) a pesar de contar con una cadena menos. La brecha se amplía en la franja estelar de prime time, donde Atresmedia marca un 25,3% frente al 21,9% de su principal competidor.

Antena 3 vuelve a ser la cadena preferida por los espectadores por noveno semestre consecutivo con un 12,7% de share, marcando una contundente distancia con Telecinco (8,9%). La cadena principal del grupo domina de forma absoluta en información, entretenimiento y ficción.

Antena 3 Noticias 1 firma el mejor semestre de los últimos 20 años con un implacable 23,3% y 2.190.000 espectadores, liderando la información por 78 meses consecutivos.

'Pasapalabra' (19,1%) y 'El hormiguero' (13,7%) se confirman un año más como el concurso y el programa diario más vistos de la televisión en España.

En ficción, la serie diaria 'Sueños de libertad' (14,3% y 1.257.000 seguidores) lidera el ranking como la oferta más vista del semestre en abierto.

Por su parte, laSexta (6,0%) consolida su posición como la referencia de actualidad informativa y amplía su oferta con la llegada de Marc Giró y Aimar Bretos, mientras que 'Lo de Évole' (8,7%) anota su mejor dato de las últimas cinco temporadas.

Impulso de atresplayer y récord histórico en taquilla de cine

El ecosistema digital y de contenidos sigue aportando cifras en verde. atresplayer premium roza ya los 760.000 suscriptores, afianzándose como la plataforma de pago líder de un grupo audiovisual español tras lanzamientos como la segunda temporada de 'Entre tierras', 'La nena' o la serie documental '33 días' de Carles Porta.

En las salas de cine, la filial Atresmedia Cine ha logrado acaparar el 61% de la recaudación del cine español en lo que va de año. Gran parte de este éxito se debe al fenómeno de 'Torrente, presidente', que no solo encabeza el ranking general de taquilla en España, sino que se ha convertido en la película más taquillera de toda la saga y la cuarta producción española más vista de la historia.

Noticias relacionadas

Un futuro optimista marcado por la compra de Clear Channel

De cara a lo que resta de 2026, Atresmedia mantiene una previsión optimista impulsada por el dinamismo publicitario y la reciente autorización por parte de la CNMC para la adquisición de Clear Channel España. Esta operación supondrá un hito estratégico clave que reforzará la presencia del grupo en el negocio de la publicidad exterior, consolidando su diversificación de ingresos para cerrar el ejercicio con un margen EBITDA en el entorno del 15%.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sandra y José, padres de 4 hijos, sobre su vida en el bosque: 'Nuestros hijos no van a la escuela, sino que los educamos en casa
  2. ¿Cuándo entra en vigor la ley antitabaco? ¿Se podrá fumar este verano en las terrazas?
  3. Ocho heridos por una deflagración de gas en los accesos del metro de Plaça de Sants de Barcelona
  4. Rodri, Cucurella y Pedro Porro, los únicos españoles en el once ideal del Mundial 2026
  5. Los argentinos estallan contra Rosalía: sus fans piden devolver sus entradas para el concierto en Buenos Aires después de la que ha liado en redes
  6. Puigdemont: 'En medio de la orgía nacionalista del fútbol, el Tribunal de Cuentas ha pedido que le aguantaran el cubata
  7. La terapeuta de los Andic pidió a su ayudante buscar rutas para que Jonathan se pusiera en 'situaciones extremas al borde del precipicio', como si lo 'fueran a tirar
  8. La ronda de Dalt inicia dos semanas de cortes nocturnos para colocar el techo de un nuevo tramo cubierto en Vall d’Hebron

Atresmedia dispara sus ingresos a 520 millones en el primer semestre de 2026 y encadena 9 semestres de liderazgo

Atresmedia dispara sus ingresos a 520 millones en el primer semestre de 2026 y encadena 9 semestres de liderazgo

Murcia roza los 45 grados y Catalunya, Valencia y Alicante superan los 43 en la jornada más cálida de esta tercera ola de calor del verano

Murcia roza los 45 grados y Catalunya, Valencia y Alicante superan los 43 en la jornada más cálida de esta tercera ola de calor del verano

El estudio de Cruz Novillo y Rubio & Del Amo, preseleccionados como candidatos para diseñar los nuevos billetes de euro

El estudio de Cruz Novillo y Rubio & Del Amo, preseleccionados como candidatos para diseñar los nuevos billetes de euro

Los rincones secretos de la Sagrada Família

Ayuso pide la dimisión de Morant por comparar a Feijóo con Hitler: "Debería irse a casa"

Ayuso pide la dimisión de Morant por comparar a Feijóo con Hitler: "Debería irse a casa"

El aval de la justicia europea a la Ley de amnistía

El aval de la justicia europea a la Ley de amnistía

El balón de final entre España y Argentina, los guantes de Madonna y la chaqueta de Jung Kook salen a subasta tras el Mundial 2026

El balón de final entre España y Argentina, los guantes de Madonna y la chaqueta de Jung Kook salen a subasta tras el Mundial 2026

Colonial SFL gana 230 millones en el primer semestre y cifra en más del 8% la rentabilidad que espera de sus activos en Berlín

Colonial SFL gana 230 millones en el primer semestre y cifra en más del 8% la rentabilidad que espera de sus activos en Berlín