De Álvaro Soler a Omar Montes, pasando por Leire Martínez: todos los artistas televisivos que podrás ver en Zevra Festival 2026

Zevra Festival vuelve a mirar de reojo a la televisión en su edición de 2026. El macrofestival valenciano celebrará su quinto aniversario del 24 al 27 de julio en la Playa de Cullera con cerca de 100 artistas, ocho escenarios y una previsión de 150.000 asistentes. Aunque el cartel está encabezado por Nicky Jam, Ozuna y Anuel AA, entre sus nombres también aparecen varios artistas que han construido parte de su popularidad al calor de concursos, realities, talents musicales o grandes acontecimientos televisivos.

Omar Montes, Leire Martínez, Álvaro Soler y una diva eurovisiva

El viernes 24 de julio Leire Martínez, que llega a Cullera en plena nueva etapa artística tras su salida de La Oreja de Van Gogh. Antes de convertirse en vocalista del grupo donostiarra, la cantante ya había pasado por la televisión como concursante de ‘Factor X’, pero su verdadero salto a la televisión ha sido tras la salida del grupo. Desde asesora en 'La Voz' a concursante de 'Mask Singer', la vasca también ha ejercido de actriz en la serie 'Desaparecido' de Netflix. Ahora presenta su proyecto en solitario, iniciado con canciones como ‘Mi nombre’ y ‘Tres deseos’, y combinará nuevas composiciones con clásicos de su etapa anterior.

Al día siguiente, el sábado 25 de julio, será el turno de Omar Montes, uno de los casos más claros de transformación de personaje televisivo en artista de grandes escenarios. El cantante se hizo popular en televisión por su paso por formatos como ‘Gran Hermano VIP’ y terminó consolidando su tirón mediático al ganar ‘Supervivientes 2019’. Desde entonces, ha convertido su mezcla de flamenco urbano y reggaetón en una presencia habitual del circuito festivalero, pasando por el Zevra Festival cada año.

Otro nombre con vínculo televisivo es Álvaro Soler, programado para el domingo 26 de julio. El cantante ha tenido relación directa con ‘La Voz Kids’, donde ejerció como asesor de David Bisbal en la edición de 2024 en Antena 3, además de haber participado en otras versiones internacionales del formato y de 'Mask Singer' como jurado. En Zevra defenderá un repertorio marcado por grandes éxitos como ‘El mismo sol’, ‘Sofía’, ‘La cintura’ o ‘Magia’.

Uno de los grandes reclamos televisivos del cartel será Chanel, que actuará el domingo 26 de julio. La artista saltó a la primera línea mediática tras ganar el Benidorm Fest 2022 con ‘SloMo’ y convertirse en representante de España en Eurovisión, donde firmó una de las candidaturas más recordadas de los últimos años, quedando en la tercera posición del festival. Su paso por Zevra la devuelve a un escenario masivo con un público especialmente conectado con el pop, el baile y los himnos virales, esperando con muchas ganas su himno más conocido, con coreografía incluida.

King África, Juan Magán y los hits de plató y verbena

La televisión también ha servido durante años como altavoz de canciones convertidas en cultura popular, y ahí entran nombres como King África y Juan Magán, dos artistas muy ligados a los grandes éxitos de fiesta, verano y entretenimiento. King África actuará el viernes 24, dentro de una primera jornada que mezcla nostalgia, charangas y música urbana, mientras que Juan Magán se subirá al escenario el domingo 26 con su repertorio de electro latino.

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El cartel de Zevra 2026 incluye además otros artistas con fuerte presencia mediática y digital, como Saiko, JC Reyes, La La Love You, Metrika, La Pantera, Samuraï, Lorna, Iñigo Quintero, Efecto Pasillo, DJ Nano, Ovy On The Drums o Henry Méndez. La organización también ha preparado una apertura especial con un cara a cara de charangas valencianas el viernes 24 de julio, una propuesta inédita en el festival que enfrentará a diez bandas locales en el Rainbow Stage.