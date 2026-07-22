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'Dog House'

César y Curro emocionan en 'Dog House' a la audiencia de TVE separando sus caminos: "No tengo fuerzas para seguir atendiéndole"

Un anciano de 80 años se vio obligado a ceder a su perro tras quedarse viudo y con problemas de salud

'Dog House'

'Dog House' / LA 1

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Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Madrid
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RTVE aprovechó el Día Mundial del Perro para estrenar este lunes, 21 de julio, la segunda temporada de 'Dog House'. El formato presentado por Chenoa regresaba al prime time de La 1 con su objetivo de siempre: encontrar la familia ideal para mascotas abandonadas. Sin embargo, su primera entrega dejó una historia desgarradora que no tardó en encoger el corazón del equipo y encender las redes sociales.

A diferencia de los casos habituales de abandono, César, un hombre de 80 años, acudió al programa entregando él mismo a Curro, su fiel compañero. El anciano, visiblemente afectado, explicó la dura situación personal que atravesaba tras haber perdido recientemente a su esposa y sufrir un notable empeoramiento en su estado de salud.

"Curro ha sido muy feliz con nosotros y nos ha hecho muy felices. Sin embargo, tengo problemas en los pulmones, soy diabético y me encuentro muy flojito. No tengo fuerzas para seguir atendiéndole", confesaba entre lágrimas ante las cámaras.

Sin más alternativas, el anciano acudió al albergue con la esperanza de garantizarle un buen futuro a su mascota: "Vengo buscando una familia que pueda hacer a Curro vivir tan feliz como hemos intentado hacerlo nosotros". Una escena de despedida tan amarga que dejó sin palabras y entre lágrimas al propio personal del centro.

Un nuevo comienzo para Curro

Ante la urgencia de la situación, el equipo del programa se puso manos a la obra. Tras buscarle una casa de acogida temporal, dieron con el perfil idóneo para su adopción definitiva: Antonia, Azahara y Jesús, una familia que acudía a Dog House dispuesta a dar cariño a cualquier perro, sin importar su edad. "Los perros vienen a este mundo a ayudar a las personas", aseguraban a su llegada.

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El equipo del programa organizó un primer encuentro con cierta tensión por ver cómo reaccionaría el animal. Sin embargo, el flechazo fue inmediato: Curro conectó al instante con la familia y, en especial, con Jesús, de quien no se separó ni un solo segundo. "Amigos para siempre", celebraron sus acompañantes al ver el nacimiento de esta nueva y emotiva alianza.

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