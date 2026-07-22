Baja médica
Comunicado urgente de Kiko Rivera, que afronta "un grave problema de salud" que le obliga a cancelar toda su gira: "Es una decisión muy difícil"
El hijo de Isabel Pantoja anuncia que se retira de los escenarios y de la vida pública para curar una dolencia de la que no aporta detalles.
La salud vuelve a jugarle una mala pasada a Kiko Rivera. El artista ha anunciado que cancela toda su gira musical prevista para lo que queda de este verano por un "grave problema de salud". Así lo ha expresado en un comunicado urgente que ha hecho público en los diferentes perfiles de sus redes sociales.
"Por un grave problema de salud, me veo obligado a suspender toda la gira de verano", comienza diciendo. "Es una decisión muy difícil. Ahora necesito centrar todas mis fuerzas en lo realmente importante". El hijo de Isabel Pantoja no ha querido precisar el origen ni las características de la dolencia que padece, ni si se trata de una anterior que le ha vuelto a dar problemas. Tampoco si tendrá que ser intervenido o ingresado en las próximas fechas.
El escrito con el que ha hecho pública su situación médica se completa pidiendo al público y a los medios consideración y que se eviten las especulaciones: "Por respeto a mi situación y a mi entorno, por ahora no voy a dar más detalles. Agradezco de corazón el cariño y el apoyo que siempre me habéis demostrado y que sepáis comprenderlo y respetéis este momento".
Finaliza con el deseo de volver pronto plenamente recuperado y preparado para retomar de manera activa su vida personal y profesional: "Espero poder volver pronto y reencontrarme con vosotros encima de un escenario. Gracias por vuestra comprensión".
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