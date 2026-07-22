Canal Sur prepara 'La Gran Audición': el primer 'talent' de teatro musical, presentado por Pablo Puyol

Canal Sur Televisión vuelve a apostar fuerte por la cultura y el entretenimiento de gran formato. La cadena pública andaluza ha presentado junto a beon. Entertainment su nueva gran apuesta para el próximo otoño: 'La Gran Audición'. Se trata del primer talent show de teatro musical en habla hispana, un formato completamente inédito que llegará al prime time el próximo mes de octubre con el objetivo de descubrir al talento definitivo de los escenarios.

A diferencia de otros formatos internacionales centrados en elegir reparto para un personaje en concreto, el programa busca al artista total: perfiles capaces de cantar, bailar e interpretar al máximo nivel. Al frente del proyecto estará Pablo Puyol, referente indiscutible del género en nuestro país gracias a su dilatada trayectoria en cine, televisión y musicales de gran formato.

"'La Gran Audición' es un formato absolutamente inédito pensada para potenciar la industria del talento musical como nunca se ha realizado antes", destaca Darío Regattieri, creador del formato.

Un tour por las ocho provincias y un premio soñado

El camino para llegar a la televisión ya ha comenzado. El programa ha abierto su casting online a través de la web oficial (lagranaudicion.com), cuyo plazo finalizará el 12 de agosto. Posteriormente, el equipo del programa recorrerá las ocho provincias andaluzas durante tres semanas para realizar audiciones presenciales.

De esta gira saldrán 80 aspirantes que se enfrentarán a una prueba intensiva de 48 horas en Sevilla, de la que saldrán elegidos los 24 concursantes definitivos. La convocatoria está abierta a cualquier perfil —desde profesionales hasta amateurs sin experiencia previa— independientemente de su edad o condición.

Durante su paso por el programa, los participantes convivirán y se formarán en 'La Factoría', el centro de alto rendimiento del programa donde recibirán masterclasses de figuras internacionales llegadas desde Broadway y el West End.

El premio final no podría ser más ambicioso: el ganador protagonizará un musical de gran formato, mientras que el resto de participantes tendrá la oportunidad de incorporarse a futuros elencos de la productora, convirtiendo al programa en una cantera real para la industria.

Apuesta por la industria creativa andaluza

Más allá del espectáculo televisivo, el proyecto nace con la vocación de impulsar el tejido económico local, ya que el teatro musical moviliza a decenas de sectores indirectos como la escenografía, la costura, la carpintería y la producción técnica.

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En palabras de Juande Mellado, director general de RTVA, el programa supone "una firme apuesta por el talento, la cultura y la creación de formatos con identidad propia", con el reto añadido de "acercar el teatro musical al gran público y ofrecer una oportunidad única a quienes sueñan con dedicarse a los escenarios".