Martes 21 de julio 2026
Audiencias TV ayer: 'Dog House' brilla en su regreso con récord histórico frente a 'En tierra lejana' y el estreno de 'El camino de la verdad'
'Código 10' firma un gran 9,6% en Cuatro y es tercera opción de la noche, mientras que el Tour de Francia vuelve a destacar en La 2
'Dog House' estrenó anoche su segunda temporada con Chenoa al frente y confirmando el éxito del verano pasado. El 'dating show' de perros y humanos anotó anoche un gran 12,8% y 859.000 espectadores, siendo líder de la noche.
En segundo lugar pudo mantenerse 'En tierra lejana', la novela turca de Antena 3. La ficción otomana mantiene sus registros habituales y firma en la noche de ayer un aceptable 11,4% y 753.000 seguidores.
La sorpresa de la noche, sin embargo, la dio Cuatro, que escaló hasta la tercera posición del ránking gracias a la nueva entrega de 'Código 10'. El programa de Nacho Abad y David Alemán se hace anoche con un enorme 9,6% y 521.000 televidentes, superando con creces a Telecinco.
Si Chenoa disfrutó de un estreno dulce, la novedad amarga se la llevó Luján Argüelles, que también estrenaba 'El camino de la verdad'. El docureality no pudo pasar del 7,1% y 507.000 apoyos, quedándose con la cuarta plaza de la noche.
PRIME TIME
La 1
Viaje al centro de la tele: 10,8% y 1.051.000 / 12,6% y 1.277.000
Dog House: 12,8% y 859.000
Antena 3
El Hormiguero: 10,2% y 1.010.000
En tierra lejana: 11,4% y 753.000
Telecinco
First Dates: Summer: 9% y 893.000
El camino de la verdad: 7,1% y 507.000
Cuatro
First Dates: 4,9% y 430.000
Horizonte: 8,8% y 871.000
Código 10: 9,6% y 521.000
La 2
Trivial Pursuit: 4,8% y 422.000
Cifras y letras: 5,9% y 579.000
Versión española: 3,3% y 288.000
laSexta
laSexta Clave: 5,1% y 417.000
El Intermedio: 4,1% y 403.000
Saint-Barth: 2,9% y 221.000
LATE NIGHT
La 1
Dog House: 11,2% y 280.000
Antena 3
En tierra lejana: 7,3% y 214.000
Telecinco
First Dates: 5,7% y 214.000
laSexta
Saint-Barth: 3,3% y 151.000 / 3,6% y 93.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 13,6% y 1.239.000
Yas verano: 9,8% y 723.000
Pasapalabra: 18,1% y 1.334.000
La 1
Directo al grano: 11,8% y 1.038.000
Valle Salvaje: 10,1% y 750.000
La Promesa: 11,4% y 780.000
Malas lenguas: 11,2% y 759.000
Aquí la tierra: 10,7% y 789.000
Telecinco
Amor...o lo que surja: 5,2% y 474.000
El verano se mueve: 7% y 571.000
De lunes a viernes: 7,5% y 515.000
Allá tú: 9,8% y 703.000
Cuatro
Todo es mentira: 7% y 598.000
Lo sabe, no lo sabe: 6,2% y 421.000
laSexta
Zapeando: 6,2% y 562.000
Más vale tarde: 6,2% y 450.000
La 2
Saber y ganar: 5,3% y 501.000
Tour de Francia: 8,3% y 719.000
Malas lenguas: 8,2% y 580.000
Carreteras extremas: 2,9% y 195.000
Jeopardy: 2,3% y 168.000
MAÑANA
La 1
La Hora de La 1: 20,4% y 352.000
Mañaneros 360: 18,3% y 572.000 / 14% y 1.121.000
Antena 3
Espejo Público: 11,4% y 287.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 14,9% y 737.000
La ruleta de la suerte: 20,3% y 1.513.000
Telecinco
La mirada crítica: 12,1% y 223.000
Vamos a ver: 9,7% y 282.000
El precio justo: 8,4% y 570.000
laSexta
Aruser@s Fresh: 8,3% y 160.000
Al rojo vivo: 6,8% y 253.000
Cuatro
Alerta Cobra: 1% y 11.000 / 2% y 29.000
En boca de todos: 8% y 252.000
La 2
Curro Jiménez: 3,5% y 130.000
El cazador: 2,3% y 137.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 21,5% y 2.016.000
Telediario 1: 15,9% y 1.474.000
Informativos Telecinco 15H: 8,2% y 766.000
Noticias Cuatro 1: 7,9% y 562.000
laSexta Noticias 14H: 6,6% y 545.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 18,3% y 1.576.000
Telediario 2: 13,7% y 1.164.000
Informativos Telecinco 21H: 8,2% y 694.000
laSexta Noticias 20H: 7,1% y 505.000
Noticias Cuatro 2: 5,8% y 411.000
RÁNKING
Diario: La 1 (13,2%), Antena 3 (12,8%), Telecinco (7,7%), Cuatro (6,8%), laSexta (5,3%), La 2 (4,6%).
Mes: La 1 (21,5%), Antena 3 (11,1%), Telecinco (6,7%), Cuatro (5,5%), laSexta (4,7%), La 2 (3,6%).
*En elaboración.
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