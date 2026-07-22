Audiencias TV ayer: 'Dog House' brilla en su regreso con récord histórico frente a 'En tierra lejana' y el estreno de 'El camino de la verdad'

'Dog House' estrenó anoche su segunda temporada con Chenoa al frente y confirmando el éxito del verano pasado. El 'dating show' de perros y humanos anotó anoche un gran 12,8% y 859.000 espectadores, siendo líder de la noche.

En segundo lugar pudo mantenerse 'En tierra lejana', la novela turca de Antena 3. La ficción otomana mantiene sus registros habituales y firma en la noche de ayer un aceptable 11,4% y 753.000 seguidores.

La sorpresa de la noche, sin embargo, la dio Cuatro, que escaló hasta la tercera posición del ránking gracias a la nueva entrega de 'Código 10'. El programa de Nacho Abad y David Alemán se hace anoche con un enorme 9,6% y 521.000 televidentes, superando con creces a Telecinco.

Si Chenoa disfrutó de un estreno dulce, la novedad amarga se la llevó Luján Argüelles, que también estrenaba 'El camino de la verdad'. El docureality no pudo pasar del 7,1% y 507.000 apoyos, quedándose con la cuarta plaza de la noche.

PRIME TIME

La 1

Viaje al centro de la tele: 10,8% y 1.051.000 / 12,6% y 1.277.000

Dog House: 12,8% y 859.000

Antena 3

El Hormiguero: 10,2% y 1.010.000

En tierra lejana: 11,4% y 753.000

Telecinco

First Dates: Summer: 9% y 893.000

El camino de la verdad: 7,1% y 507.000

Cuatro

First Dates: 4,9% y 430.000

Horizonte: 8,8% y 871.000

Código 10: 9,6% y 521.000

La 2

Trivial Pursuit: 4,8% y 422.000

Cifras y letras: 5,9% y 579.000

Versión española: 3,3% y 288.000

laSexta

laSexta Clave: 5,1% y 417.000

El Intermedio: 4,1% y 403.000

Saint-Barth: 2,9% y 221.000

LATE NIGHT

La 1

Dog House: 11,2% y 280.000

Antena 3

En tierra lejana: 7,3% y 214.000

Telecinco

First Dates: 5,7% y 214.000

laSexta

Saint-Barth: 3,3% y 151.000 / 3,6% y 93.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 13,6% y 1.239.000

Yas verano: 9,8% y 723.000

Pasapalabra: 18,1% y 1.334.000

La 1

Directo al grano: 11,8% y 1.038.000

Valle Salvaje: 10,1% y 750.000

La Promesa: 11,4% y 780.000

Malas lenguas: 11,2% y 759.000

Aquí la tierra: 10,7% y 789.000

Telecinco

Amor...o lo que surja: 5,2% y 474.000

El verano se mueve: 7% y 571.000

De lunes a viernes: 7,5% y 515.000

Allá tú: 9,8% y 703.000

Cuatro

Todo es mentira: 7% y 598.000

Lo sabe, no lo sabe: 6,2% y 421.000

laSexta

Zapeando: 6,2% y 562.000

Más vale tarde: 6,2% y 450.000

La 2

Saber y ganar: 5,3% y 501.000

Tour de Francia: 8,3% y 719.000

Malas lenguas: 8,2% y 580.000

Carreteras extremas: 2,9% y 195.000

Jeopardy: 2,3% y 168.000

MAÑANA

La 1

La Hora de La 1: 20,4% y 352.000

Mañaneros 360: 18,3% y 572.000 / 14% y 1.121.000

Antena 3

Espejo Público: 11,4% y 287.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 14,9% y 737.000

La ruleta de la suerte: 20,3% y 1.513.000

Telecinco

La mirada crítica: 12,1% y 223.000

Vamos a ver: 9,7% y 282.000

El precio justo: 8,4% y 570.000

laSexta

Aruser@s Fresh: 8,3% y 160.000

Al rojo vivo: 6,8% y 253.000

Cuatro

Alerta Cobra: 1% y 11.000 / 2% y 29.000

En boca de todos: 8% y 252.000

La 2

Curro Jiménez: 3,5% y 130.000

El cazador: 2,3% y 137.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 21,5% y 2.016.000

Telediario 1: 15,9% y 1.474.000

Informativos Telecinco 15H: 8,2% y 766.000

Noticias Cuatro 1: 7,9% y 562.000

laSexta Noticias 14H: 6,6% y 545.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 18,3% y 1.576.000

Telediario 2: 13,7% y 1.164.000

Informativos Telecinco 21H: 8,2% y 694.000

laSexta Noticias 20H: 7,1% y 505.000

Noticias Cuatro 2: 5,8% y 411.000

RÁNKING

Diario: La 1 (13,2%), Antena 3 (12,8%), Telecinco (7,7%), Cuatro (6,8%), laSexta (5,3%), La 2 (4,6%).

Mes: La 1 (21,5%), Antena 3 (11,1%), Telecinco (6,7%), Cuatro (5,5%), laSexta (4,7%), La 2 (3,6%).

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*En elaboración.