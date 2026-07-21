La 1 ya tiene fecha para el 'Grand Prix' tras ser cancelado por la celebración del Mundial

La resaca de la victoria de la Selección Española en el Mundial de fútbol alteró este lunes por completo la parrilla de TVE. La retransmisión especial de los festejos dejó sin hueco en La 1 al 'Grand Prix', que tuvo que aplazar la emisión de su segunda entregas, así como a las ofertas diarias de la cadena (La Promesa, Valle Salvaje, Malas Lenguas y Aquí la Tierra).

Mientras que los espacios diarios recuperan la normalidad este mismo martes, RTVE ya ha aclarado qué ocurrirá con el formato presentado por Ramón García. Con las noches del resto de la semana ocupadas por 'Dog House', 'Maestros de la costura celebrity' y 'El perro andaluz', la cadena pública ha optado por reservar el concurso para la semana que viene.

De este modo, la segunda entrega del 'Grand Prix del Verano' se emitirá el próximo lunes 27 de julio. Además, aprovechará el parón estival de La Revuelta para adelantar su hora de inicio a las 21:45 horas, justo al término del Telediario 2. Habrá que ver si este adelanto al prime time más tempranero beneficia su rendimiento en audiencias, tratándose de un formato de corte eminentemente familiar.

Balanegra contra Zumárraga, duelo con padrinos VIP

En la entrega del próximo lunes, el programa acogerá el enfrentamiento entre Balanegra (Almería) y Zumárraga (Guipúzcoa) en su lucha por conseguir un puesto en las semifinales.

Para esta batalla, la localidad almeriense contará con el apoyo de Torito como padrino del equipo azul, mientras que la extenista Garbiñe Muguruza defenderá los colores de Zumárraga al frente del conjunto amarillo.

Noticias relacionadas

Los vecinos de ambos municipios tendrán que superar pruebas clásicas del formato como 'Hámsters a la carrera' y la mítica 'Patata caliente'. Además, el programa estrenará 'Apicultura de altura', una nueva gymkana repleta de obstáculos, equilibrio y destreza.