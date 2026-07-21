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Lunes 20 de julio 2026

Audiencias TV ayer: La celebración de La Roja arrasa en La 1 y eleva a 'La Hora', 'Mañaneros' y 'Directo al grano' hasta sus récords históricos

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Audiencias celebración España

Audiencias celebración España / LA 1

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Redacción Yotele

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Madrid
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La resaca de la victoria del segundo Mundial de España dejó a La 1 una serie de datos que le sirvieron para sellar otra jornada histórica. La tarde y la noche ocuparon en la parrilla de TVE la celebración del título conseguido el pasado domingo frente a Argentina. La celebración en Cibeles arrasó por la noche con un enorme 36% y 4.152.000 espectadores.

Por la tarde, los dos especiales centrados en las visitas institucionales a Zarzuela y Moncloa y en la rúa posterior que recorrió las calles de Madrid también cosechan grandes audiencias: 27,2% y 2.253.000 y 30,4% y 2.681.000 respectivamente.

Toda esta celebración además elevó hasta sus respectivos récords históricos a 'La Hora de La 1', 'Mañaneros 360' y 'Directo al grano', que aprovechan y bien la resaca de La Roja con los siguientes datos:

  • La Hora de La 1: 32,1% y 601.000
  • Mañaneros 360: 26,1% y 1.171.000
  • Directo al grano: 18,8% y 1.697.000

PRIME TIME

La 1

Imparables: Un equipo de leyenda: 36% y 4.152.000

Fútbol: Final Mundial 2026: España - Argentina: 11,7% y 682.000

Antena 3

El Hormiguero: 5,8% y 707.000

En tierra lejana: 8,1% y 712.000

Telecinco

First Dates: Summer: 5,7% y 688.000

Universo Calleja: 7,8% y 543.000

Cuatro

First Dates: 4,1% y 427.000

Horizonte: 6,2% y 744.000

El mago del vino: 3,8% y 309.000

La 2

Trivial Pursuit: 3,5% y 384.000

Cifras y letras: 3,9% y 471.000

Cine Clásico: Con él llegó el escándalo: 3,6% y 322.000

laSexta

laSexta Clave: 3,5% y 353.000

El Intermedio: 2,7% y 325.000

El Taquillazo: Camera Café, la película: 4,4% y 322.000

LATE NIGHT

La 1

Prórroga fútbol: España - Argentina: 13,8% y 380.000

Post fútbol: España - Argentina: 13,6% y 263.000

Telecinco

Planeta Calleja: 8% y 237.000

Antena 3

En tierra lejana: 7,2% y 244.000

Cuatro

El chófer: 3,8% y 150.000 / 4,4% y 109.000

laSexta

Cine: Como la vida misma: 3,9% y 106.000

TARDE

La 1

Directo al grano: 18,8% y 1.697.000

La segunda estrella es nuestra: 27,2% y 2.253.000

Enhorabuena, campeones: 30,4% y 2.681.000

Antena 3

Sueños de libertad: 13% y 1.216.000

Yas verano: 9,3% y 773.000

Pasapalabra: 12,9% y 1.177.000

laSexta

Zapeando: 7% y 648.000

Más Vale Tarde: 4,7% y 391.000

Cuatro

Todo es mentira: 7,4% y 663.000

Lo sabe, no lo sabe: 3,5% y 295.000

Telecinco

Amor...o lo que surja: 4,7% y 442.000

El verano se mueve: 4,8% y 399.000

De lunes a viernes: 5,7% y 470.000

Allá tú: 6,2% y 558.000

La 2

El cazador: 1,5% y 142.000

Saber y ganar: 5% y 498.000

Grandes documentales: 3,2% y 274.000

Carreteras extremas: 2,2% y 189.000

Jeopardy: 1,9% y 171.000

MAÑANA

La 1

La Hora de La 1: 32,1% y 601.000

Mañaneros 360: 26,1% y 1.171.000

Antena 3

Espejo Público: 11,6% y 324.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 12% y 657.000

La ruleta de la suerte: 17% y 1.338.000

Telecinco

La mirada crítica: 12,5% y 252.000

Vamos a ver: 8,9% y 289.000

El precio justo: 6,6% y 474.000

laSexta

Aruser@s Fresh: 5,4% y 114.000

Al rojo vivo: 6,9% y 286.000

Cuatro

Alerta Cobra: 0,7% y 9.000 / 1,8% y 29.000 / 1,5% y 32.000

La 2

Curro Jiménez: 2,9% y 118.000

El cazador: 1,2% y 80.000

INFORMATIVOS

Tarde

Telediario 1: 25,2% y 2.510.000

Antena 3 Noticias 1: 20,2% y 2.031.000

Informativos Telecinco 15H: 7,5% y 758.000

laSexta Noticias 14H: 8,3% y 724.000

Noticias Cuatro 1: 9,5% y 712.000

Ncohe

Antena 3 Noticias 2: 14,6% y 1.531.000

Informativos Telecinco 21H: 6,2% y 644.000

Noticias Cuatro 2: 5,3% y 465.000

laSexta Noticias 20H: 5,1% y 449.000

RÁNKING

Diario: La 1 (26,9%), Antena 3 (10,8%), Telecinco (6,3%), Cuatro (5,5%), laSexta (4,7%), La 2 (3,1%).

Mes: La 1 (21,8%), Antena 3 (11%), Telecinco (6,6%), Cuatro (5,4%), laSexta (4,6%), La 2 (3,5%).

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*EN ELABORACIÓN.

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