Lunes 20 de julio 2026
Audiencias TV ayer: La celebración de La Roja arrasa en La 1 y eleva a 'La Hora', 'Mañaneros' y 'Directo al grano' hasta sus récords históricos
El último 'Chiringuito' de Pedrerol se despide con un 4,8% de share, triplicando la media de MEGA
La resaca de la victoria del segundo Mundial de España dejó a La 1 una serie de datos que le sirvieron para sellar otra jornada histórica. La tarde y la noche ocuparon en la parrilla de TVE la celebración del título conseguido el pasado domingo frente a Argentina. La celebración en Cibeles arrasó por la noche con un enorme 36% y 4.152.000 espectadores.
Por la tarde, los dos especiales centrados en las visitas institucionales a Zarzuela y Moncloa y en la rúa posterior que recorrió las calles de Madrid también cosechan grandes audiencias: 27,2% y 2.253.000 y 30,4% y 2.681.000 respectivamente.
Toda esta celebración además elevó hasta sus respectivos récords históricos a 'La Hora de La 1', 'Mañaneros 360' y 'Directo al grano', que aprovechan y bien la resaca de La Roja con los siguientes datos:
- La Hora de La 1: 32,1% y 601.000
- Mañaneros 360: 26,1% y 1.171.000
- Directo al grano: 18,8% y 1.697.000
PRIME TIME
La 1
Imparables: Un equipo de leyenda: 36% y 4.152.000
Fútbol: Final Mundial 2026: España - Argentina: 11,7% y 682.000
Antena 3
El Hormiguero: 5,8% y 707.000
En tierra lejana: 8,1% y 712.000
Telecinco
First Dates: Summer: 5,7% y 688.000
Universo Calleja: 7,8% y 543.000
Cuatro
First Dates: 4,1% y 427.000
Horizonte: 6,2% y 744.000
El mago del vino: 3,8% y 309.000
La 2
Trivial Pursuit: 3,5% y 384.000
Cifras y letras: 3,9% y 471.000
Cine Clásico: Con él llegó el escándalo: 3,6% y 322.000
laSexta
laSexta Clave: 3,5% y 353.000
El Intermedio: 2,7% y 325.000
El Taquillazo: Camera Café, la película: 4,4% y 322.000
LATE NIGHT
La 1
Prórroga fútbol: España - Argentina: 13,8% y 380.000
Post fútbol: España - Argentina: 13,6% y 263.000
Telecinco
Planeta Calleja: 8% y 237.000
Antena 3
En tierra lejana: 7,2% y 244.000
Cuatro
El chófer: 3,8% y 150.000 / 4,4% y 109.000
laSexta
Cine: Como la vida misma: 3,9% y 106.000
TARDE
La 1
Directo al grano: 18,8% y 1.697.000
La segunda estrella es nuestra: 27,2% y 2.253.000
Enhorabuena, campeones: 30,4% y 2.681.000
Antena 3
Sueños de libertad: 13% y 1.216.000
Yas verano: 9,3% y 773.000
Pasapalabra: 12,9% y 1.177.000
laSexta
Zapeando: 7% y 648.000
Más Vale Tarde: 4,7% y 391.000
Cuatro
Todo es mentira: 7,4% y 663.000
Lo sabe, no lo sabe: 3,5% y 295.000
Telecinco
Amor...o lo que surja: 4,7% y 442.000
El verano se mueve: 4,8% y 399.000
De lunes a viernes: 5,7% y 470.000
Allá tú: 6,2% y 558.000
La 2
El cazador: 1,5% y 142.000
Saber y ganar: 5% y 498.000
Grandes documentales: 3,2% y 274.000
Carreteras extremas: 2,2% y 189.000
Jeopardy: 1,9% y 171.000
MAÑANA
La 1
La Hora de La 1: 32,1% y 601.000
Mañaneros 360: 26,1% y 1.171.000
Antena 3
Espejo Público: 11,6% y 324.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 12% y 657.000
La ruleta de la suerte: 17% y 1.338.000
Telecinco
La mirada crítica: 12,5% y 252.000
Vamos a ver: 8,9% y 289.000
El precio justo: 6,6% y 474.000
laSexta
Aruser@s Fresh: 5,4% y 114.000
Al rojo vivo: 6,9% y 286.000
Cuatro
Alerta Cobra: 0,7% y 9.000 / 1,8% y 29.000 / 1,5% y 32.000
La 2
Curro Jiménez: 2,9% y 118.000
El cazador: 1,2% y 80.000
INFORMATIVOS
Tarde
Telediario 1: 25,2% y 2.510.000
Antena 3 Noticias 1: 20,2% y 2.031.000
Informativos Telecinco 15H: 7,5% y 758.000
laSexta Noticias 14H: 8,3% y 724.000
Noticias Cuatro 1: 9,5% y 712.000
Ncohe
Antena 3 Noticias 2: 14,6% y 1.531.000
Informativos Telecinco 21H: 6,2% y 644.000
Noticias Cuatro 2: 5,3% y 465.000
laSexta Noticias 20H: 5,1% y 449.000
RÁNKING
Diario: La 1 (26,9%), Antena 3 (10,8%), Telecinco (6,3%), Cuatro (5,5%), laSexta (4,7%), La 2 (3,1%).
Mes: La 1 (21,8%), Antena 3 (11%), Telecinco (6,6%), Cuatro (5,4%), laSexta (4,6%), La 2 (3,5%).
*EN ELABORACIÓN.
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