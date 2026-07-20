TVE suspende la emisión de 'El Grand Prix' por la celebración del Mundial de España y 'El Chiringuito' se despide de Atresmedia

Día histórico para el deporte español y para la parrilla televisiva. Tras la conquista de la segunda Copa del Mundo en Nueva York frente a Argentina, la Selección Española llega este lunes 20 de julio a Madrid para celebrar la gesta con la afición. Un acontecimiento de masa que ha trastocado por completo los planes de las principales cadenas de televisión.

RTVE volcará toda su tarde y su prime time en el recorrido de los campeones, una decisión que afectará directamente a su oferta de entretenimiento. La cadena pública ha confirmado que hoy no habrá emisión de 'Grand Prix'. El concurso presentado por Ramón García cede su sitio en la noche de La 1 para dar cobertura total a los actos institucionales y al fin de fiesta de los futbolistas de Luis de la Fuente en la capital.

RTVE Noticias ofrecerá un programa especial previo conducido por Isabella Rocafull y Daniel Cargol (creadores de YaTDigo), con reporteros a pie de calle, entrevistas y testimonios. Se podrá seguir en streaming a través de RTVE Play y YouTube.

Tras las visitas de la Selección a los Reyes en la Zarzuela y a Pedro Sánchez en Moncloa, La 1 emitirá en directo el recorrido de la expedición en autobús descapotable y el festival en Cibeles, alargando la transmisión durante la franja de máxima audiencia.

La resaca emocional del Mundial coincidirá además con una cita clave en la historia de la información deportiva en televisión. Esta noche de lunes se emitirá el último 'El Chiringuito de Jugones' en Atresmedia.

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El espacio capitaneado por Josep Pedrerol en Mega despedirá su etapa en el grupo de San Sebastián de los Reyes tras años de liderazgo en la medianoche temática. Con el análisis del Mundial conseguido por la 'Generación Lamine Yamal' y la fiesta de Madrid como plato fuerte, el tertuliano y su equipo dirán adiós a su audiencia en Atresmedia antes de arrancar su nueva andadura en su próximo destino mediático.