'Sueños de libertad', avance semanal: Fina, en apuros tras la llegada de su amor en Argentina

'Sueños de libertad' afronta una semana decisiva en las tardes de Antena 3 cargada de giros inesperados, despedidas amargas y fantasmas del pasado que amenazan con desestabilizar la calma de sus protagonistas.

Un reencuentro del pasado que amenaza a las "Mafin"

El gran impacto de los próximos capítulos lo protagonizará Fina. La joven se quedará en shock al reencontrarse por sorpresa en Toledo con Bianca, la mujer de la que se enamoró durante su etapa en Argentina y con quien dejó cuentas pendientes. Aunque la recién llegada justificará su viaje por motivos de negocios, la realidad es que solo busca volver a verla. Este cara a cara no solo removerá viejos sentimientos en la fotógrafa, sino que promete desatar una tormenta cuando Marta descubra la presencia de la exnovia de Fina en España.

Una triste despedida y avances románticos

Por otro lado, la colonia sufrirá una importante baja. Cloe comunicará a Marta y Fina que ha aceptado la oferta laboral de Brossard en Nueva York y que en cuestión de días pondrá rumbo a su nueva vida. Sus compañeras no dudarán en volcarse con ella organizándole una emotiva fiesta sorpresa de despedida.

En el plano sentimental, Claudia y Miguel darán un paso fundamental. Tras el revelador regalo de un anillo por parte del joven, ambos mantendrán por fin la conversación que tenían pendiente para definir hacia dónde se dirige su relación.

Drama médico, secretos familiares y tensión en los perfumes

Nieves aceptará que Pablo reconozca al bebé de Marisol y se lo contará a Mabel. Sin embargo, lo más difícil será comunicárselo a Miguelz mientras que Marisol sufrirá intensos dolores en el vientre que desatarán todas las alarmas sobre el estado de su embarazo. Eduardo le confesará a su hijo Roque que el motivo de la distancia con su hermano fue que él y su madre fueron novios en el pasado.

En el ámbito empresarial, Hugo Brossard dará luz verde a Gabriel para la reformulación exprés de los perfumes, lo que levantará las sospechas de Andrés, quien estará convencido de que Tasio ha colaborado en la elaboración del informe a espaldas de la empresa.

Maltrato y manipulaciones en el hogar de Begoña

Por último, la situación en casa de Gabriel y Begoña alcanzará un punto límite. Tere abandonará la residencia tras sufrir los malos tratos del empresario, dejando su puesto como sirvienta a Beatriz.

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La amante de Gabriel aprovechará la coyuntura para desestabilizar por completo a Begoña, ganando terreno en la casa y disfrutando al ver que el bebé acepta el biberón con ella pero no con su madre. Una crueldad con la que Beatriz siente que, al fin, está construyendo la familia con la que siempre soñó.