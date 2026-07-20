RTVE se vuelca con la celebración del Mundial 2026: programción especial de hoy por la victoria de La Roja

España vuelve a tocar el cielo del fútbol. 16 años después del histórico gol de Andrés Iniesta en Sudáfrica 2010, la Selección Española ha conseguido su segunda Copa del Mundo tras vencer a la Argentina de Lionel Messi en una prórroga de infarto que ya queda para el recuerdo gracias al tanto de Ferrán Torres.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente y liderado sobre el césped por una nueva generación brillante con nombres como Lamine Yamal, Dani Olmo, Pau Cubarsí, Marc Cucurella o Mikel Oyarzabal, aterriza este mismo lunes en Madrid para celebrar la hazaña con la afición.

Visitas institucionales y baño de masas en autobús descapotable

El recorrido y la agenda institucional de los campeones de la Copa del Mundo 2026 ya están completamente definidos para la tarde de este lunes 20 de julio:

14:10 horas: Llegada del avión de la Selección al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Tarde: Recepción oficial por parte de los Reyes Felipe VI y Letizia, junto a la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, en el Palacio de la Zarzuela. A continuación, la expedición se trasladará al Palacio de la Moncloa para ser recibidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Fin de fiesta: La Roja iniciará su desfile por el centro de la capital a bordo de un autobús descapotable organizado por la RFEF, emulando la icónica rúa de la Eurocopa 2024, para culminar con un multitudinario fin de fiesta junto a miles de aficionados en Cibeles.

Así será el despliegue de RTVE para seguir la fiesta de los campeones

Para no perder detalle de la jornada, Radiotelevisión Española (RTVE) ha preparado un gran despliegue técnico y humano para acompañar a los jugadores desde su llegada hasta el fin de fiesta:

Especial digital previo (17:00 h): Antes de la señal principal, RTVE Noticias ofrecerá un programa especial con entrevistas, historias y la emoción a pie de calle. Estará presentado por los periodistas Isabella Rocafull y Daniel Cargol (prescriptores de YaTDigo) y podrá seguirse en directo a través de RTVE Play y el canal oficial de YouTube de RTVE Noticias.

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A continuación, La 1 de TVE tomará el relevo en televisión para retransmitir en directo todo el recorrido en autobús descapotable y las actuaciones de la fiesta en Cibeles. La cobertura se podrá seguir en paralelo en streaming mediante la plataforma RTVE Play, a través de los boletines e informativos de RNE, y con un seguimiento minuto a minuto en la web de RTVE Noticias.