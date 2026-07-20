María Casado abandona de manera inesperada 'Informativos Telecinco' por motivos personales

María Casado ha anunciado este lunes su decisión de abandonar la edición de fin de semana de 'Informativos Telecinco', un puesto que venía desempeñando como copresentadora —junto a David Cantero al principio— y editora desde el inicio de la presente temporada televisiva.

La noticia ha tomado por sorpresa a la industria audiovisual, ya que se produce dos años después de su sonado fichaje por la cadena de Fuencarral, que supuso el reencuentro en pantalla de la emblemática pareja profesional que ya triunfó en su etapa en Televisión Española. Después, David Cantero saldría de Telecinco rumbo a RNE.

La conciliación familiar, el motivo de su adiós

Según ha explicado la propia comunicadora, el motivo principal que le ha llevado a tomar esta determinación es la dificultad para conciliar la exigencia de su labor en Madrid con su vida personal en Málaga, ciudad donde reside habitualmente y donde se encuentra volcada en la crianza de su hija.

Los constantes desplazamientos semanales entre la capital andaluza y los estudios de Telecinco en Madrid habrían hecho insostenible mantener la dinámica laboral a largo plazo, llevándola a primar su bienestar familiar y optar por una pausa en esta etapa profesional.

Incertidumbre sobre el futuro del fin de semana en Telecinco

Por el momento, Mediaset España no ha detallado cómo reestructurará el equipo de 'Informativos Telecinco Fin de Semana' tras esta repentina baja. Con este movimiento, María Casado cierra de manera prematura su regreso a la televisión nacional de máxima audiencia para tomarse un respiro y centrarse en su entorno personal en la Costa del Sol.

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Ante el comunicado en redes colgado por la propia periodista, Mediaset ha reaccionado con las siguientes palabras: "Han sido dos años de intensísimo y brillante trabajo al frente de las ediciones de fin de semana de Informativos Telecinco. Ojalá ese respiro que necesitas sirva para descansar, coger fuerzas y retomar en un futuro. Mediaset España es tu casa y sus puertas las sigues teniendo abiertas".