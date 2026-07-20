Pausa temporal
María Casado abandona de manera inesperada 'Informativos Telecinco' por motivos personales
La periodista deja su puesto como presentadora y editora del fin de semana en Mediaset para poder conciliar su vida familiar y regresar a Málaga junto a su hija
María Casado ha anunciado este lunes su decisión de abandonar la edición de fin de semana de 'Informativos Telecinco', un puesto que venía desempeñando como copresentadora —junto a David Cantero al principio— y editora desde el inicio de la presente temporada televisiva.
La noticia ha tomado por sorpresa a la industria audiovisual, ya que se produce dos años después de su sonado fichaje por la cadena de Fuencarral, que supuso el reencuentro en pantalla de la emblemática pareja profesional que ya triunfó en su etapa en Televisión Española. Después, David Cantero saldría de Telecinco rumbo a RNE.
La conciliación familiar, el motivo de su adiós
Según ha explicado la propia comunicadora, el motivo principal que le ha llevado a tomar esta determinación es la dificultad para conciliar la exigencia de su labor en Madrid con su vida personal en Málaga, ciudad donde reside habitualmente y donde se encuentra volcada en la crianza de su hija.
Los constantes desplazamientos semanales entre la capital andaluza y los estudios de Telecinco en Madrid habrían hecho insostenible mantener la dinámica laboral a largo plazo, llevándola a primar su bienestar familiar y optar por una pausa en esta etapa profesional.
Incertidumbre sobre el futuro del fin de semana en Telecinco
Por el momento, Mediaset España no ha detallado cómo reestructurará el equipo de 'Informativos Telecinco Fin de Semana' tras esta repentina baja. Con este movimiento, María Casado cierra de manera prematura su regreso a la televisión nacional de máxima audiencia para tomarse un respiro y centrarse en su entorno personal en la Costa del Sol.
Ante el comunicado en redes colgado por la propia periodista, Mediaset ha reaccionado con las siguientes palabras: "Han sido dos años de intensísimo y brillante trabajo al frente de las ediciones de fin de semana de Informativos Telecinco. Ojalá ese respiro que necesitas sirva para descansar, coger fuerzas y retomar en un futuro. Mediaset España es tu casa y sus puertas las sigues teniendo abiertas".
Suscríbete para seguir leyendo
- Sandra y José, padres de 4 hijos, sobre su vida en el bosque: 'Nuestros hijos no van a la escuela, sino que los educamos en casa
- Una reportera de 'D Corazón' sufre para frenar a la abuela de Lamine Yamal por saltarse las normas de TVE
- La cadena holandesa Zeeman echa marcha atrás en España: anuncia un ERE y el cierre de 13 tiendas
- Yolanda Díaz claudica del liderazgo de Sumar en el Gobierno y se vuelca en su búsqueda de apoyos para la OIT
- El juez Peinado está haciendo méritos para pasarse a la política
- Podría ser el emprendedor más joven de la historia: monta un negocio de venta de huevos con solo 6 años
- Llegan las lluvias a Catalunya en una leve tregua de calor: apunta a ser el verano más cálido desde 1950
- Federico (94 años), último habitante de una aldea asturiana: 'Aconsejo a los jóvenes que se adapten a una vida normal en la montaña y que se dejen de tanta ciudad